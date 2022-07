Ermal Meta annulla due tappe del tour: problemi di salute per il cantante

Ermal Meta si è visto costretto ad annullare due tappe del suo tour a causa di un problema di salute. L’annuncio sui social con tanto di foto: “Mi si gonfiano vari parti del viso”.

Il cantante 41enne tramite un post su Instagram, arrivato nella mattinata di ieri 26 luglio, ha informato i fan delle sue condizioni di salute in peggioramento. Ermal Meta ha dunque deciso di concedersi una pausa, annullando due date del suo tour e i prossimi impegni lavorativi. Insieme al comunicato anche le foto del suo viso.

Ermal Meta, problemi di salute: “Costretto ad annullare due date”

Ermal Meta ha comunicato ai fan tramite i suoi canali social ufficiali l’annullamento di alcuni eventi live ai quali avrebbe dovuto partecipare. Si tratta nella fattispecie della tappa a Peschici e al Giffoni. “A malincuore mi vedo costretto ad annullare questi appuntamenti“, si legge nella storia risalente alla scorsa mattinata.

Il cantante ha sofferto di alcuni problemi di salute negli ultimi giorni, aggravatisi proprio nelle ultime ore. Tali disturbi lo hanno costretto ad intervenire direttamente su Instagram anche con delle foto delle sue condizioni.

Il cantautore di organi albanesi ha infatti parlato di rigonfiamenti al volto, agli occhi e alla testa, che in un primo momento aveva attribuito a dei colpi d’aria. Ma pare non sia questa la motivazione, visto che sia domenica che lunedì – si legge nel post – le sue condizioni sarebbero peggiorate. Peggioramenti che hanno portato Ermal ad annullare al momento solamente due tappe.

Ermal Meta, le foto su Instagram del volto: “Ci vediamo presto”

Non è dato sapere quanto potrà tornare ad esibirsi. Al momento il cantante ha fatto sapere di avere bisogno di qualche giorno di riposto viste le sue condizioni di salute.

L’artista ha riportato diversi rigonfiamenti sul volto, soprattutto interessati gli occhi e anche la testa – da quanto si apprende nel messaggio.

Insieme al lungo messaggio nel post (foto qui in alto) Ermal Meta ha anche condiviso un paio di scatti del suo volto, mostrando ai follower le condizioni del suo viso.

Una condizione in peggioramento negli ultimi giorni, che necessitano secondo lo stesso cantante alcuni approfondimenti. Il 41enne sarebbe dovuto partire per un lungo tour in giro per l’Italia, dopo le tappe di Rimini dello scorso venerdì, di Ferrara, di Asti e di Villafranca di Verona.

Come si legge nel suo ultimo post su Instagram, nella home, il cantante aveva annunciato l’inizio del tour scrivendo: “Ci vediamo il 29 a Villa Lagarina – Castelfolk“.