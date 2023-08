Erano per strada, ma quando li esamina il veterinario scopre che non sono dei cani

By

I soccorritori li scambiano per cani in questo caso che sta facendo il giro del web. Nessuno si aspettava non lo fossero.

Vi sveliamo finalmente cos’erano in realtà questi animali che erano stati scambiati per cani da chi li aveva soccorsi. La storia che vi stiamo per raccontare ha davvero dell’incredibile.

I soccorritori li salvano e ciò che succede dopo è incredibile

Sul web circola una storia davvero insolita, che ha attirato l’attenzione dei tantissimi utenti che l’hanno letta. Oggi ci troviamo in Colorado, Paese degli Stati Uniti nel quale è avvenuto qualcosa di davvero incredibile.

Alcune persone, infatti, avevano sentito dei lamenti provenire da una zona di compagna e così hanno deciso di chiamare la polizia. Una volta arrivati i soccorsi, questi hanno iniziato a indagare e finalmente sono arrivati a scoprire la verità.

Secondo i presenti, si trattava di una cucciolata di cani, che evidentemente era stata abbandonata all’interno di un pozzo disperso tra i boschi. Tuttavia, non è la prima volta che sentiamo una storia simile…

I soccorsi hanno prontamente tirato fuori i cani e li hanno messi in salvo. Hanno chiamato delle associazioni che potessero tutelarli e portarli dal veterinario per i relativi controlli.

Nel frattempo, la polizia aveva iniziato a mettersi alla ricerca di chiunque avesse potuto abbandonare dei cuccioli indifesi: sappiamo bene che abbandonare gli animali è illegale, quindi i poliziotti non vedevano l’ora di poter punire i trasgressori.

A un certo punto, però, la storia ha iniziato a assumere dei connotati davvero particolari e dei risvolti inaspettati, che hanno sconvolto tutti. Ecco che di seguito vi spieghiamo tutto.

Volpi scambiate per cani

Una volta che i cuccioli sono arrivati nella struttura dell’associazione, i volontari hanno immediatamente chiamato i veterinari. Erano molto preoccupati per lo stato di salute di quei cuccioli e così hanno chiesto ai medici di intervenire.

Gli esperti si sono recati immediatamente sul posto e hanno iniziato a condurre tutti gli esami del caso: ciò che avrebbero scoperto da lì a poco era davvero surreale. Quei piccoli cuccioli di cane, infatti, non erano altro che, in realtà, i cuccioli di un altro tipo di canide, la volpe.

Il primo giorno in cui erano stati rinvenuti i cuccioli, infatti, si scopre che le volpi erano state scambiate per cani ed è da lì che sarebbe sorto l’equivoco.

Si trattava, nello specifico, di cuccioli di volpe nera. Non essendo degli animali domestici, quindi, dopo essere stati curati, le volpi sarebbero in seguito state riportate nel bosco in cui erano stati recuperati.

A quanto pare, quindi, nessuno li aveva abbandonati e il pozzo era invece la casa che la madre della cucciolata aveva scelto per lei e per i suoi figli. Per fortuna, la storia sarebbe finita bene. Questo perché c’era la possibilità che la madre, una volta ricongiuntasi con loro, li avrebbe rifiutati.

Così, per fortuna, non è stato: la madre li ha voluti ancora una volta con sé e ora probabilmente le volpi scambiate per cani stanno vivendo una vita piena di libertà e di incredibili avventure.