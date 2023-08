Era andato a caccia, fino a quando non nota cosa si nascondeva tra gli alberi

Un uomo era andato a caccia nella foresta ma non si aspettava di trovare un animale simile. Di che si tratta.

Nei migliori film d’avventura, la foresta è un luogo misterioso dove chi vi si avventura fa incontri strani e inaspettati. Peccato che a volte questo sia vero anche per la vita reale. È il caso di un uomo che era andato a caccia nella foresta e si è trovato davanti un animale spaventoso.

Era andato a caccia, incontra un Drago di Komodo

Camminando in silenzio tra gli alberi per non spaventare le potenziali prede, l’uomo si guardava intorno alla ricerca di animali da catturare. Ad un certo punto, notò qualcosa di grosso che avanzava a terra in lontananza. Il cacciatore trasalì spaventato, perché date le dimensioni da lontano sembrava proprio che fosse una persona quella che si stava avvicinando accovacciata al suolo.

L’uomo decise quindi di nascondersi dietro il tronco di un albero per osservare meglio. Con sua sorpresa, notò che non si trattava di una persona, ma di un animale. Per la precisione, sembrava una lucertola gigante. In seguito l’uomo ha raccontato di averla vista alzarsi su due zampe, tuttavia questa potrebbe essere stata solo una suggestione dettata dalla paura che provava in quel momento.

In ogni caso, l’uomo decise che era meglio andar via, e così si allontanò avendo cura di non essere visto, in modo da non scatenare un potenziale attacco della lucertola gigante. Ma di che si trattava?

Il Drago di Komodo, la lucertola più grande al mondo

In base alla descrizione che il cacciatore fece della mega lucertola in seguito, si comprese che si era trattato di un Drago di Komodo. Cos’è? Tanto per cominciare, la lucertola più grande al mondo.

Altrimenti chiamato Varano, il Drago di Komodo è stato osservato nel 1900 per la prima volta. Questo rettile vive in zone remote del mondo, sull’isola di Komodo e in alcune aree dell’Indonesia. Ciò che colpisce e terrorizza del Drago di Komodo, tuttavia, sono le sue dimensioni.

Seppur ricordi una lucertola nelle sembianze, infatti, il rettile in questione raggiunge dimensioni davvero paurose, tanto da renderlo una minaccia non solo per gli altri animali, ma anche per l’uomo. Tant’è che i primi studiosi che lo osservarono nel 1900 lo descrissero come un coccodrillo di terra. In particolare, il varano di Komodo raggiunge fino a 3 metri di lunghezza e può pesare fino ad 80 kg.

Se questo non basta a renderlo spaventoso, aggiungiamo che l’intera superficie del suo enorme corpo è ricoperta da squame, e la sua bocca è piena di denti aguzzi. Ma non solo: nella mascella inferiore della bocca di questo impressionante varano ci sono anche delle ghiandole che producono veleno.

Quando il varano morde una preda, il tessuto gengivale che ricopre i suoi denti si lacera, producendo batteri che trasmette alla vittima direttamente nella ferita. In più, le inietta del veleno. Questo mix letale rende il Drago di Komodo in grado di uccidere anche animali di taglia molto più grande della sua, come cervi, cavalli, bufali e cinghiali.

E non c’è da temere che sia lento: questa lucertola gigante può scattare arrivando a 20 km/h di velocità quando caccia.

La lucertola gigante e l’uomo

Insieme alle numerose prede di cui si nutrono abitualmente, i varani possono sferrare attacchi anche verso l’uomo. Questo accade in particolar modo quando vengono disturbati in qualche modo, o quando attaccano villaggi per cibarsi del bestiame. Comunque, semmai dovreste trovarvi di fronte a un varano arrabbiato, il suggerimento è quello di scappare, onde evitare tragiche conseguenze.