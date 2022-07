Epatite C: arriva un nuovo test diagnostico, rileva antigene e anticorpi

Arriverà anche in Italia un nuovo test diagnostico per l’Epatite C, che darà la possibilità di individuare il virus in modo più precoce. L’annuncio dell’azienda farmaceutica Roche.

È stato annunciato l’arrivo di un’innovazione nell’ambito medico e farmaceutico, per quanto riguarda l’Epatite C, malattia infettiva che colpisce una grande percentuale di pazienti.

Grazie a Roche, infatti, arriverà una nuova tipologia di test diagnostico, che aiuterà ad analizzare in tempi brevi l’antigene e gli anticorpi presenti. Ecco di cosa si tratta.

Nuovo test per l’Epatite C, per una diagnosi più precoce

Un nuovo test diagnostico pensato per l’Epatite C sta per arrivare anche in Italia: lo annuncia Roche che diffonderà il test in tutti i Paesi che accettano la marcatura Ce.

Secondo quanto si legge sul comunicato dell’azienda, questo è il primo test immunologico disponibile in commercio che consente la determinazione distaccata dell’antigene e degli anticorpi del virus dell’epatite C, a partire da un singolo campione di plasma o da un campione di siero.

Questo test può essere utilizzato per rilevare la fase iniziale dell’infezione, ma anche nelle fasi successive oppure quando è già in corso un’infezione cronica nel paziente.

Perché è diverso dagli altri?

Questo test sviluppato da Roche consente una diagnosi significativamente precoce dell’infezione da virus dell’epatite C, rispetto all’utilizzo di altri test effettuati in passato, che rilevano solo gli anticorpi presenti nell’organismo.

L’antigene, infatti, si presenta anticipatamente nel corso dell’infezione ed è un marker che segnala una replicazione virale in atto. L’utilità di tutto ciò sarà la tempestività di diagnosticare la malattia ai pazienti.

Thomas Schinecker, Ceo di Roche Diagnostics, ha detto in merito: “Una migliore capacità di screening dell’epatite dà ai sistemi sanitari uno strumento importante per l’eliminazione della malattia, attraverso migliori servizi di prevenzione, diagnosi e trattamento”.

In Italia il nuovo test per l’Epatite C dovrebbe arrivare il prossimo settembre per le prime fasi di utilizzo, disponibile sul mercato nostrano.

Cos’è l’Epatite C

Per chi non lo sapesse nello specifico, l’Epatite C è un malattia infiammatoria del fegato causata dal virus dell’epatite C (HCV, acronimo dell’inglese Hepatitis C Virus) che, in tutto il mondo, rappresenta una delle principali cause di trapianto e dello sviluppo di malattie croniche del fegato.

La malattia si trasmette attraverso il contatto con sangue infetto, infatti ne sono spesso inclini le persone dipendenti da droga per via endovenosa, gli operatori sanitari che possono entrare in contatto con aghi infetti, ma si può essere contagiati anche banalmente con l’uso del rasoio di un altro e più raramente per via sessuale.

Come si cura? Non esiste ancora un vaccino, ma da qualche anno esiste una cura in grado di eradicare il virus dall’organismo e permette così una guarigione definitiva.