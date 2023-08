Enorme villa in vendita a soli 10 euro, ma nessuno la vuole acquistare: il motivo

Una villa enorme è stata messa in vendita per il prezzo simbolico di 10 euro. Tuttavia, nessuno vuole acquistarla, vediamo perché.

Per soli 10 euro gli utenti avrebbero potuto vivere in una villa di lusso che rappresenta l’abitazione da sogno per molte persone.

Villa a soli 10 euro? Sì è possibile

Vivere in una villa di grandi dimensioni, magari con arredi e finiture di lusso, meglio ancora se dotata di un giardino, è tra i desideri di molte persone, soprattutto se hanno una famiglia numerosa. Naturalmente, trovare una villa con tutte queste caratteristiche ad un prezzo accessibile è molto difficile.

Tuttavia, nel New Jersey, negli Stati Uniti, è diventata virale la notizia secondo cui una villa sarebbe stata messa in vendita a soli dieci euro. Un prezzo che può sborsare praticamente chiunque, anche un semplice bambino che percepisce la paghetta.

In realtà, più che un prezzo di listino, si tratta di una cifra simbolica per poter acquistare una villa che, sulla carta, vale oltre un milione di dollari. Il motivo di questo prezzo, te lo stiamo per svelare di seguito. Infatti, nel contratto di acquisto, è inserita una clausola ben precisa.

Perché nessuno la vuole

Prima di addentrarci nella clausola che ha fatto scoraggiare anche l’ultimo compratore interessato, è necessario fare una panoramica sulla lussuosa villa del New Jersey. Si tratta di una vera e propria dimora, costruita nel 1906 nella zona del Montclair. La villa, composta da due piani, ha ben 370 metri quadri abitabili suddivisi in 6 camere da letto e 3 bagni. Una villa, insomma, che potrebbe rivelarsi davvero immensa per le famiglie tradizionali.

La particolare clausola che ha fatto scoraggiare chiunque è molto singolare. In pratica, chi avrebbe deciso di acquistare la dimora avrebbe dovuto spostarla, senza danneggiarla, dal posto in cui si trovava in un altro. Le spese di trasloco: a carico di chi acquista.

Il perché di questo vincolo è dettato dal fatto che il proprietario della casa ha venduto il terreno dove essa è adagiata. Al posto della dimora verranno costruite 8 case diverse e se sul terreno è adagiata ancora la villa è impossibile pensare di iniziare i lavori. La costruzione delle case e la vendita del terreno frutterebbe al proprietario molti più soldi di quelli che guadagnerebbe se decidesse di mettere in vendita la villa.

Si potrebbe demolire? No, ciò non è possibile perché il comune ha decretato che l’abitazione ha un alto valore storico e quindi la demolizione non può essere possibile. Insomma, 10 euro per acquistare una casa di 370 metri quadri? Era troppo bello per essere vero. A meno che, un giorno, una persona riesca a spostare un’intera abitazione da un posto ad un altro senza danni.