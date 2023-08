Basta solo una manciata e vedrai la tua pianta sana con radici forti e molti fiori

La tua pianta preferita può crescere sana e rigogliosa anche con degli ingredienti naturali e non chimici. Ad esempio, oggi te ne sveliamo uno.

Tra le piante preferite in assoluto, spicca l’orchidea. Non sempre, però, si riesce a farla crescere bene e a farla rifiorire. Eppure è possibile.

Come avere una pianta sempre rigogliosa.

Quando hai acquistato la tua pianta preferita aveva tanti fiori e foglie verdi. Poi, purtroppo, dopo averla portata a casa, la tua pianta ha iniziato a sfiorire. Probabilmente, tu non hai fatto niente che non andasse. Semplicemente, la pianta ha bisogno di un fertilizzante specifico.

Soprattutto l’orchidea è una pianta molto amata che, però, non sempre riesce a sopravvivere nelle nostre case. O, per lo meno, non riesce a dare tutti i fiori e le foglie che ci aspettavamo. Benché sia una pianta piuttosto semplice da curare, necessita di alcuni accorgimenti come, appunto i fertilizzanti.

In commercio, se ne trovano tanti. Eppure, non sempre la via dei prodotti chimici è giusta. Infatti, esiste un modo per poter avere piante sempre rigogliose e fiorite con un fertilizzante economico e del tutto naturale. Scopri come realizzarlo a casa tua.

Il fertilizzante segreto

Per realizzare il fertilizzante, è necessaria una tazzina di riso. Il riso andrà tostato su una padella. Tienilo poco, il tempo di fargli prendere colore. Quando il riso si sarà raffreddato, versalo in un frullatore. Otterrai una polvere che potrai conservare in un barattolo.

La polvere così ottenuta contiene molto calcio, fosforo e magnesio. Questa alta concentrazione di nutrienti è perfetta non solo per la pianta di orchidea ma per tutte le altre piante.

In una ciotola, poni un cucchiaino di polvere così ottenuta. Riempila con dell’acqua e lascerai tutto in ammollo per trenta minuti. Ciò favorirà lo scioglimento della polvere in acqua. Se vuoi usare il fertilizzante più velocemente, dovrai usare l’acqua bollente e attendere che si raffreddi. A questo punto, quando l’acqua è pronta, prendi il vaso con la tua pianta o la tua orchidea e, con l’aiuto di un cucchiaio, irrigala con l’acqua del riso. Dei permettere alla pianta di drenare bene. Puoi mettere, ad esempio, l’orchidea in una bacinella.

Quando la pianta ti sembrerà drenata, utilizza altrettanti cucchiai di acqua pulita per irrigare la pianta. Anche in questo caso, dovrai permettere alla pianta di far fluire l’acqua ed evitare ristagni.

La stessa acqua è molto efficace per prendersi cura anche delle foglie. Infatti, imbevendo un batuffolo di cotone nell’acqua potrai usarla per pulire le foglie e farle tornare lucide.

Dopo un mese di somministrazione settimanale di questo fertilizzante, ti accorgerai che la tua orchidea avrà radici più forti e foglie più sane. Progressivamente, poi, germoglieranno anche i primi fiori.