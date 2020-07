“Se Realtà Italia, il nome della mia nuova associazione, sarà in futuro un movimento politico o se resterà un movimento di idee per l’Italia non lo so. Ma se – spiega Emanuele Filiberto di Savoia – deve finire in politica, che sia”. Il principe di casa Savoia ci riprova a ”scendere in campo” mandando un messaggio agli italiani da Montecarlo: “Dico quel che penso: non è questa l’Italia che sognavo in esilio. I giovani senza futuro. L’Italia del Made in Italy è sinonimo di talento e di velocità, quella dell’amministrazione pubblica è una tartaruga che se ne infischia dell’attesa sofferente dei nostri cittadini. Quella del tempo è la dimensione decisiva: per uscire dalla crisi per battere la concorrenza internazionale”.



“Con Realtà Italia porterò a un tavolo virtuale, con il webinar Meraviglia Italia, questa sera alle ore 18, imprenditori del turismo e della bellezza”, annuncia sui social.

“Questa sarà un’estate di idee per il Paese che amo. Ma non c’è – annuncia il principe – visione di lungo termine, sanità e scuola da ricostruire, disoccupazione”. E conclude:”Non mi serve la politica per vivere. E non dico di avere la soluzione ma i giusti contatti per mettere attorno a un tavolo persone che saprebbero cosa fare: sono solo un aggregatore, un incubatore o un incanalatore di idee”.

Chi sostiene Emanuele Filiberto

È possibilista Emanuele Filiberto di Savoia che ha lanciato il suo nuovo movimento con lo scopo di far ripartire l’Italia e che presenterà le sue idee in un tavolo webinair insieme all’imprenditore Brunello Cucinelli e lo chef Daniele Oldani.

Ai microfoni del Corriere della sera, Emanuele Filiberto di Savoia spiega la sua idea per il futuro del Paese: “Basta con la politica dei selfie con la bandiera. Servono piani concreti per l’Italia che così, a ripartire non ce la fa. E cosa han fatto i politici, mentre tutti gli altri in Europa hanno prodotto soluzioni vere? Non mi convince il governo e neppure l’opposizione che riempie le piazze”.

Intanto, per il prossimo webinar #MeravigliaItalia del 9 luglio alle 18, Emanuele Filiberto lancia l’appuntamento sui social: ” Parleremo di Turismo, Cultura, Made in Italy“. E per chi vuole rivedere il primo incontro, ecco il video