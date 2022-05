Elon Musk: tra pochi anni gli italiani si estingueranno

Elon Musk, l’uomo più ricco della Terra, teme che gli italiani possano estinguersi a causa di uno dei tassi di natalità più bassi del mondo.

Elon Musk e le sue teorie sulla demografia dell’Italia

“L’Italia non avrà più abitanti se questa tendenza ad una bassissima natalità continuerà”, ha detto martedì il capo di Tesla Inc. Elon Musk, che in passato ha messo in guardia sui pericoli dello spopolamento globale.

In molti si sono chiesti perché Elon Musk si sia interessato dell’Italia e del suo andamento demografico, e la risposta è stata molto semplice. Il bizzarro miliardario ha risposto a un tweet del ricercatore di sicurezza informatica con sede a Roma, che si chiama Andrea Stroppa, che aveva pubblicato un grafico delle tendenze demografiche che mostrava il tasso di natalità in calo da decenni.

L’anno scorso l’Italia ha registrato il suo tasso di natalità più basso di sempre, con poco più di un figlio per ciascun componente dell’universo femminile, secondo l’Istituto statistico italiano Istat. Ciò significa che l’Italia ha contato sette neonati e dodici morti ogni mille abitanti nel 2021, ha affermato l’Istat.

Sebbene ciò sia dovuto in parte alla mortalità dovuta al Covid, l’Istat vede la popolazione del Paese diminuire del 20% entro il 2070, ovvero 12 milioni di persone in meno.

Ogni 7 bambini che nascono muoiono 12 persone

I bassi tassi di natalità stanno mettendo a dura provai sistemi pensionistici e sanitari in tutta Europa ormai da anni, poiché il numero di adulti in età lavorativa per sostenere una popolazione che invecchia, si riduce sempre di più.

La pandemia ha solo esacerbato questa tendenza. E Musk non è la prima volta che affronta l’argomento del basso tasso di natalità. “La maggior parte delle persone crede che abbiamo troppe persone sul pianeta. Questa è una visione obsoleta”, aveva già affermato Musk nel 2019 alla Conferenza mondiale sull’intelligenza artificiale a Shanghai, discutendo con il presidente di Alibaba Group Holding Ltd. Jack Ma.

“Il problema più grande che il mondo dovrà affrontare tra 20 anni è un crollo della popolazione”, aveva detto Musk. Questa tendenza è assolutamente veritiera per quanto riguarda la popolazione del vecchio Continente, in continua diminuizione in molte nazione, Italia compresa.

Ma se guardiamo invece a ritmi con cui Paesi come l’India e la Cina crescono, dobbiamo pensare a come sarà il futuro rispetto alle questioni geo-politiche e anche religiose. Perché, continuando di questo ritmo, cambierà tutto.