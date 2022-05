By

L’assistente di volo avrebbe avuto un risarcimento di 250 mila euro per una denuncia di molestie sessuali mossa contro Elon Musk.

SpaceX, l’azienda aerospaziale fondata da Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, ha pagato un assistente di volo 250.000 dollari per risolvere subito una denuncia per cattiva condotta sessuale contro Musk nel 2018, ha appreso Insider.

Elon Musk accusato di molestie sessuali

L’assistente ha lavorato come membro dell’equipaggio di cabina su base contrattuale per la flotta di jet aziendali di SpaceX. Ha accusato Musk di averle mostrato il suo pene eretto, massaggiandole la gamba senza consenso e offrendole di comprarle un cavallo in cambio di un massaggio erotico, secondo interviste e documenti ottenuti da Insider.

L’incidente, avvenuto nel 2016, fu denunciato in una dichiarazione firmata da un’amica dell’assistente e preparata a sostegno della sua affermazione. I dettagli sono tratti dalla dichiarazione e da altri documenti, inclusa la corrispondenza e-mail e altre registrazioni condivise sempre con Insider dall’amica.

Secondo la dichiarazione, l’assistente ha confidato all’amica che dopo aver accettato il lavoro di assistente di volo, è stata incoraggiata a ottenere la licenza come massaggiatrice in modo da poter fare massaggi a Musk. Fu durante uno di questi massaggi in una cabina privata sul Gulfstream G650ER di Musk, disse all’amica, che l’uomo le fece una proposta.

La posizione del miliardario

Insider ha contattato Musk per un commento, il quale ha detto che c’è “molto di più in questa storia“, aggiungendo: “Se fossi propenso a subire molestie sessuali, è improbabile che questa sia la prima volta in tutta la mia carriera trentennale che viene alla luce una cosa del genere“, ha scritto, definendo la storia un “pezzo di successo politicamente motivato“.

Raggiunto tramite telefono cellulare, il vicepresidente legale di SpaceX, Christopher Cardaci, ha dichiarato: “Non ho intenzione di commentare alcun accordo transattivo“.

Un cavallo in cambio di un massaggio erotico

L’assistente di volo ha detto alla sua amica che il miliardario SpaceX e il fondatore di Tesla le hanno chiesto di venire nella sua stanza durante un volo alla fine del 2016 “per un massaggio completo“, secondo quanto si legge nella dichiarazione.

Quando è arrivata, l’assistente ha scoperto che Musk “era completamente nudo tranne che per un lenzuolo che copriva la metà inferiore del suo corpo“. Durante il massaggio, dice la dichiarazione, Musk “ha esposto i suoi genitali” e poi “l’ha toccata e si è offerto di comprarle un cavallo se avesse “fatto di più”, riferendosi all’esecuzione di atti sessuali”.

L’inserviente, che monta a cavallo, ha rifiutato e ha continuato il massaggio senza assumere alcun comportamento sessuale. L’inserviente “non è in vendita“, diceva la dichiarazione dell’amica. “Non farà favori sessuali per denaro o regali“. L’incidente è avvenuto durante un volo per Londra.

In un’intervista a Insider, l’amica ha descritto le accuse dell’assistente in modo più dettagliato. Ha parlato sotto anonimato, adducendo timori per la sua incolumità personale.

“Ha tirato fuori il suo pene, era eretto”

ha detto l’amica, descrivendo le accuse.