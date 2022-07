Elodie parla ancora una volta di Marracash: “Sono innamoratissima di lui”

La cantante Elodie ha parlato di nuovo del suo ex fidanzato Marracash, con il quale ha mantenuto un ottimo rapporto di stima e amore. Ecco le sue parole.

Tutti abbiamo ammirato la coppia formata da Elodie e Marracash: per un periodo sono stati i più belli del jet set italiano, due giovani cantanti innamoratissimi che hanno fatto sognare i fan.

Ora, la loro storia è finita ma il loro rapporto non si è mai chiuso, come dice la stessa Elodie che in una nuova intervista ha parlato del suo forte sentimento per il suo ex.

Elodie ammette di essere ancora innamorata di Marracash

Elodie è una delle cantanti più apprezzate del panorama italiano, sopratutto negli ultimi anni grazie alle sue hit “Vertigine”, “Guaranà”, “Tribale” e “Margarita” fatta insieme a Marracash.

Proprio con lui ha avuto una storia d’amore tra le più belle degli ultimi anni, finita proprio quest’anno per il dispiacere dei fan. Ma tra i due il rapporto non è mai svanito.

Lo hanno notato in molti, viste le loro presenze ai rispettivi concerti e le continue dediche celate nelle loro canzoni. Proprio la cantante ha ammesso, in una nuova intervista a Peter Gomez, di essere ancora innamoratissima di Marracash.

Queste le sue parole: “Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore”.

La loro relazione non è mai davvero finita, questo lo ammettono entrambi ed Elodie sembra ancora molto presa, anche se a quanto pare insieme hanno deciso che era il momento di voltare pagina.

La dedica di Marracash per la cantante

Martedì sera Elodie era in prima fila al concerto dell’ex Marracash, che si è esibito a Torino. La sua presenza è stata notata subito dai fan, che hanno condiviso il video sui vari social.

Visibilmente emozionata e presa dal concerto, Elodie ha partecipato con tanto coinvolgimento allo spettacolo di Fabio (così si chiama il rapper), che le dedica Crazy Love, la canzone scritta per lei che dice: “Quegli occhi così grandi, c’è spazio per entrambi. Per la fragilità e per la ferocia”.

Parole che resteranno sempre indelebili nella musica del rapper, dedicate a Elodie che a quanto pare sarà per sempre legata indissolubilmente a lui, come lui a lei. Un amore che esiste ancora, ma che oggi ha un’altra forma, come spesso accade nelle più belle storie romantiche.