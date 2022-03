Mobile e blockchain in una galassia sola: è la rivoluzione targata $Elite

$Elite è il token ufficiale di Elimobile, prima società di telecomunicazioni a integrarvi la tecnologia blockchain, creato dall’imprenditore milanese Mario Colabufo e in viaggio sui binari della rivoluzione digitale. Il progetto si fonda sulla fusione di mobile e blockchain e conta sull’architettura d’interazione di influencer e imprenditori famosi su scala internazionale.

I clienti fanno parte della community Elysium, uno speciale social network che è bolla esclusiva di contenuti creati dalle star e acquistabili sotto forma di NFT.

$Elite, Gianluca Vacchi tra i testimonial: lancio il 4 marzo

Come racconta CryptoMonster, il 4 marzo il lancio a Dubai, nella raffinata cornice del celebre hotel Burj Al Arab, con un evento che coinvolgerà volti noti come Gianluca Vacchi, testimonial insieme ad altri personaggi influenti del momento.

I clienti della compagnia telefonica Elimobile potranno godere di un accesso esclusivo alla community di Elysium e accedere ai contenuti all’interno di un apposito marketplace. Questi si potranno comprare unicamente tramite il token $Elite, e questo consentirà di trarre profitto dalle interazioni effettuate con il contenuto da parte della community. $Elite, inoltre, ha avviato diverse partnership diventando il token ufficiale di Play to Earn e Metaverses.

L’ecosistema $Elite punta sulla criptovaluta interna

Con questo ambizioso progetto, Elimobile punta a tradurre la blockchain in elemento strutturale nell’architettura delle telecomunicazioni permettendo agli utenti di fruire dell’intrattenimento digitale, dai film alle masterclass, passando per l’interazione con gli influencer preferiti, il tutto pagato con criptovaluta interna, $Elite, appunto, per godere di:

NFT prodotti da influencer

Contenuti pubblici o privati ​​di influencer

Esperienze pubbliche o private con influencer

Beni o servizi sull ‘e-commerce Elimobile

Beni o servizi di partner commerciali

Partecipazione a giochi, sondaggi sociali e raccolte fondi

Questo è quanto si può acquistare nella piattaforma.