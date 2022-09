Elisabetta II: l’ultimo addio di un paese ‘unito’ per un giorno

Centnaia di migliaia di persone hanno partecipato al funerale di Elisabetta II in un clima di riconciliazione nazionale e di tregua, di fronte alle sfide politiche ed economiche che il Regno Unito deve affrontare.

L’ultimo saluto prima del nuovo inizio. Una marea umana è crollata lunedì nel centro di Londra, divenuto teatro di una comunione nazionale in occasione dei funerali della regina Elisabetta II. Sono usciti in strada per salutare il monarca con cui sono cresciuti sulla televisione del soggiorno, sui francobolli, sulle banconote. La donna che è riuscita a farsi sentire parte dello stesso progetto nazionale e che ora li unisce di nuovo in lutto.

A Elisabetta II l’ultimo saluto prima del nuovo inizio

Sono stati dieci giorni che hanno cambiato il Paese. Che hanno ripristinato l’orgoglio nazionale e la statura internazionale che si sono indebolite negli ultimi tempi. Il Regno Unito è tornato ad essere il centro di un mondo che ha celebrato la sua figura più illustre e ammirata. È stata una sorta di tregua balsamica il cui punto finale è stata la sepoltura della regina nella cappella di San Giorgio a Windsor.

Seduta su una panchina di Hyde Park, circondata da una folla, Rebecca, venuta per l’occasione da Bournemouth (nel sud del Paese), riflette su come sono arrivate qui: “Ultimamente ci sono successe cose molto difficili. La morte della regina è arrivata dopo la Brexit, la pandemia, nel mezzo della crisi inflazionistica. Ma come nazione veniamo sempre insieme; È il modo britannico”.

Al suo fianco, un uomo che ha appena conosciuto continua: “Sì, la morte della regina ci ha uniti, ma una volta che tutto questo sarà finito, i problemi ci saranno ancora”, teme Samuel Anderson, proprietario di una fabbrica di semiconduttori a Belfast. che è volato dall’Arizona (USA) per essere al funerale di oggi. L’unità è stata proiettata anche all’estero e il mondo ha assistito affascinato allo squisito funzionamento dei macchinari di protocollo e della tradizione britannica al suo meglio.

Sono finite le piogge di rimpianti che niente funziona in questo paese. “Va bene sentirsi orgogliosi dopo essere stati lo zimbello di mezzo mondo”, crede James Bauer-Doodson, un elettricista di Leeds. Nella coda di un furgone che vende caffè e focaccine, Stewart Richards, vestito con un impeccabile abito scozzese, allude anche all’immagine internazionale del Regno Unito, offuscata da un tortuoso divorzio dall’UE e dalla serie di scandali politici culminati con la partenza di Boris Johnson come Primo ministro. “Siamo sempre stati molto rispettati, ma negli ultimi tempi è stato imbarazzante.

Se solo potessimo essere sempre così, in pace…”. E continua: «Abbiamo un nuovo re e un nuovo primo ministro. Si è tracciata una linea e si riparte, con una nuova immagine davanti al mondo”, riflette questo uomo di 53 anni, che lavora nel protocollo del Parlamento. Non lontano da lì, centinaia di persone sedute per terra non hanno distolto lo sguardo dai maxischermi su cui sono stati proiettati in diretta il funerale e il corteo funebre.

C’erano persone di tutte le età. Con tuta e giacca. Tutti disposti a vivere questo momento storico

C’erano persone di tutte le età. Con tuta e giacca. Tutti disposti a vivere questo momento storico che sapevano non si sarebbe ripetuto per tutta la vita. Hanno voluto partecipare a questo rituale collettivo e contribuire a scrivere la storia di questo paese. “Si tratta di assorbire, di essere consapevoli di ciò che è successo. Per condividerlo con persone con cui normalmente non usciresti”, dice Jordan Wright, un giovanissimo regista vestito di nero e con una collana di perle.

C’è silenzio nella folla. La bara ha appena lasciato Westminster Hall per andare all’abbazia e i cellulari suonano. Nessuno vuole perdere quel momento.Ristoranti, scuole, negozi, servizi sanitari… tutti oggi hanno chiuso. Il giorno del funerale della regina era stato dichiarato festa nazionale. L’estrema calma che si respira nei quartieri di Londra contrasta con l’intensità delle emozioni e il formidabile dispiegamento logistico che la sepoltura a Londra ha comportato. 10.000 agenti schierati in un’operazione di enorme portata e complessità.

Alcune ore prima del funerale, tutti gli accessi al percorso del corteo funebre sono stati recintati e la polizia e un esercito di volontari hanno incanalato i fiumi umani. La gente, paziente, non ha protestato nonostante le code, la folla e le interminabili deviazioni a piedi a cui è stata sottoposta. La sua determinazione a vivere questo momento storico ha resistito a qualsiasi battuta d’arresto.

Migliaia di persone hanno viaggiato di notte per assistere a uno degli eventi nella capitale britannica. Altri si sono accampati sull’asfalto nel cuore della città per essere in prima fila alle sfilate. E, soprattutto, la coda. Perché quel desiderio di stare insieme e allo stesso tempo di essere parte della storia si è cristallizzato nella coda che si è formata per accedere alla cappella in fiamme come in nessun altro luogo.

La televisione, che non ha smesso di collegarsi in diretta – c’erano inviati speciali all’inizio e alla fine della coda – ha esercitato un effetto a catena: le famiglie che non avevano programmato di andare hanno finito per imbarcarsi per Londra nel cuore della notte . Stare in piedi tutta la notte è diventata una sfida, un’avventura indimenticabile. Essere stati in coda è qualcosa di cui parleranno ai loro nipoti e passeranno di generazione in generazione.

Prova ne sono i circa un milione di persone che in questi giorni sono passate da Londra per assistere alle cerimonie funebri. Da martedì tutto ciò farà parte del passato. È impossibile indovinare fino a che punto la riconciliazione nazionale sia permeata e durerà nel tempo o sarà effimera. A margine del corteo funebre, Vince Hutchins, un perito agricolo venuto con suo figlio dal nord a Londra per vedere il corteo funebre, non nutre molte speranze: “La tregua non durerà nemmeno una settimana. Tutto sarà dimenticato e presto torneremo a prima. A colpi e rabbia. Vedrai.”