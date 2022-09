Calogero Pisano sospeso da Fratelli d’Italia: sui social messaggi pro Putin

By

Dopo il caso sollevato ieri da La Repubblica, il coordinatore provinciale di Agrigento Calogero Pisano è stato sospeso dal suo partito Fratelli d’Italia: sui social inneggiava a Hitler e Putin.

A ridosso delle elezioni previste per il 25 settembre, fuoriescono ancora scandali e turbamenti all’interno dei partiti italiani. In questo caso, parliamo di Fratelli d’Italia che ha sospeso Calogero Pisano, candidato alle prossime elezioni.

Il coordinatore provinciale di Agrigento aveva pubblicato diversi commenti di ammirazione nei confronti di Hitler, definendolo un grande statista, ma anche di Vladimir Putin. Ecco cosa è successo.

Calogero Pisano sospeso da Fratelli d’Italia dopo la polemica per il suo sostegno a Hitler

Calogero Pisano è il coordinatore provinciale per il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, ad Agrigento in Sicilia. In queste ore è sulla bocca di tutti, a causa della sua sospensione.

Si, perché Pisano è stato sospeso con effetto immediato da tutti gli incarichi del partito, dopo numerose proteste e polemiche, scatenate negli ultimi giorni da un articolo di Repubblica.

In questo pezzo, vengono ripresi alcuni post di Calogero Pisano sui social, dove dichiarava di essere pro Vladimir Putin, ma anche frasi di appoggio alla politica dittatoriale di Hitler, definendolo un grande statista.

Queste sue parole, nonostante appartengano ad alcuni anni fa, non sono piaciute per niente alla comunità ebraica di Roma, che ha definito tramite le parole della presidente, Ruth Dureghello, inaccettabile avere in Parlamento una persona del genere.

Anche il vicesegretario del Pd Peppe Provenzano ha commentato la gravità della situazione, accusando il partito di Fratelli d’Italia di avere radici profonde nella dittatura del fascismo.

Dopo poche ore è arrivata la risposta da Fratelli d’Italia, che ha sospeso con effetto immediato Calogero Pisano.

Giorgia Meloni in persona, poi, ha precisato che Pisano da oggi in poi non rappresenterà più il partito, tanto che non potrà utilizzare neanche il simbolo ufficiale.

Le parole di Calogero Pisano dopo le accuse e la sospensione

Calogero Pisano, nonostante la forte polemica e le decisioni drastiche di Fratelli d’Italia, ha deciso comunque di lasciare un messaggio sui social network.

L’ex coordinatore provinciale si è scusato per le sue parole sbagliate del passato, dicendo che aveva cancellato il suo profilo personale su Facebook proprio perché si vergognava delle parole scritte.

Pisano chiede scusa a chi si è sentito offeso che, come dice, anche lui a distanza di anni identifica come indegni e inopportuni. Nonostante le scuse, il risultato però non cambia.