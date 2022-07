Elisabetta Gregoraci innamoratissima, nel suo letto spunta proprio lui: bellissimi | FOTO

Elisabetta Gregoraci ed un nuovo bellissimo ragazzo fra le sue lenzuola. La calda estate riserva anche un caldo amore per la Gregoraci. Lei è felicissima!

La conduttrice di Battiti Live è tornata a parlare da poco del suo famosissimo ex, dopo lo scandalo sui social della foto in compagnia degli ex amori di Flavio Briatore, foto che ovviamente ha fatto parlare tutti di lei.

Le ultime notizie, invece, giungono proprio dalle Instagram stories della conduttrice, che ritraggono un letto disfatto ed un giovanissimo bell’addormentato fra le lenzuola bianchissime.

L’immagine ritrae appieno un amore senza alcun tipo di limite, sebbene sia una foto così semplice, ma pienissima di significato.

Elisabetta Gregoraci ed il suo piccolo principe

La storia con sottofondo la canzone di Ultimo, “Buongiorno vita” e la descrizione che richiama il titolo della colonna sonora di quest’immagine che ha fatto il giro incredibile dei social, arrivando anche a Briatore.

Quest’ultimo non può che intenerirsi di fronte ad una scena simile, con l’ex amante innamorata persa di loro figlio, addormentato beatamente fra le coperte di un bianco candido, simbolo di una mattinata all’insegna del buon umore.

È infatti Nathan Falco Briatore il protagonista della storia della madre che gli augura il buongiorno con una canzone e l’amore che solo una mamma è capace di dare.

Tante infatti sono state le dichiarazioni di Elisabetta, ma anche di Flavio Briatore, di amare il figlio più di qualsiasi altra cosa al mondo. E come biasimarli, infondo?

La Gregoraci e Briatore non stanno più insieme dal lontano 2017, nonostante la rottura hanno voluto mantenere i rapporti civili, per amore del giovanissimo Nathan, centro del loro intero mondo:

“Abbiamo cercato da subito un equilibrio pensando a nostro figlio. A volte non è tutto perfetto e ovviamente si discute. Ma in generale posso dire che sì, siamo riusciti a stabilire un ottimo rapporto… In tanti mi chiedono come ci siamo riusciti”

Ha detto lei stessa durante un’intervista ad il Corriere.

Briatore e le sue ex

È spuntata da poco una foto sui social che ritrae tre delle fiamme di Briatore. Incredibile davvero, insieme a Flavio nella foto vi erano Heidi Klum e Naomi Campbell, oltre che la bellissima Elisabetta. In pochissimo tempo il mondo del web si è scatenato su questa foto, i commenti increduli erano molteplici e lo scalpore del tutto giustificato.

“C’è una bellissima amicizia tra tutti noi e posso dire che c’è sempre stata. Quella immagine nasce semplicemente perché avevo portato mio figlio al Gran Premio di Montecarlo, lì ci siamo ritrovati tutti e abbiamo scattato questa foto”.

Ha detto Briatore, in merito alla suddetta foto shock, lasciando tutti a bocca aperta. Chi avrebbe mai potuto immaginare un’amicizia simile? Tanto strana quanto bella?