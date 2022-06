Dopo la tragica sparatoria avvenuta in Texas, in una scuola elementare, Elisabetta Canalis è terrorizzata dal mandare sua figlia a scuola in California, dove vive ormai da anni.

Elisabetta Canalis ormai da anni ha cambiato nazione, infatti vive in California con suo marito e sua figlia Skyler. In queste settimane, però, la notizia dell’orrenda e tragica sparatoria in Texas non le fa dormire sogni tranquilli.

Una tragedia vera e propria, un uomo ha sparato in una scuola uccidendo 19 bambini, più o meno coetanei di sua figlia. Ecco cosa ha detto la Canalis in merito a questi avvenimenti.

Elisabetta Canalis in ansia: “Skyler non va più a scuola”

Elisabetta Canalis è uno dei volti più noti nel nostro Paese e, da qualche anno, anche negli USA, dove vive la sua nuova vita insieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler.

In questi giorni, Elisabetta è in vacanza in Italia per l’estate ed è stata raggiunta dal settimanale F per un’intervista, parlando della sua vita a Los Angeles.

L’ex velina, che ora vive in California, tra le altre cose ha parlato della brutta sparatoria avvenuta in Texas, a fine maggio, in cui sono morti 19 bambini.

La notizia l’ha messa molto in ansia, terrorizzata per quello che potrebbe succedere alla sua piccola Skyler a scuola. Infatti, Elisabetta Canalis ha detto: “Chi vive a Los Angeles ha un’app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari ma questo, a volte, non fa che aumentare l’ansia. Da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola. Mio marito mi ha detto: ‘Non puoi fare così, a settembre come facciamo?'”.

Dopo quelle tragiche notizie sul Texas, Elisabetta non riesce più a stare tranquilla ed è molto preoccupata per l’incolumità di sua figlia, che però giustamente prima o poi dovrà tornare a scuola.

Nonostante la sua vita negli Stati Uniti sia ormai consolidata, la Canalis non nasconde che le piacerebbe molto tornare in Italia, la sua terra natale.

La sparatoria in Texas: 19 bambini vittime di un massacro

Elisabetta Canalis è rimasta sconvolta dopo la notizia della sparatoria in una scuola del Texas, la Robb Elementary School, dove un uomo armato ha ucciso bambini e insegnanti.

Una tragedia immane a Uvalde, un paese del Texas, dove tutti i cittadini sono ancora sconvolti per ciò che è successo e il sindaco ha deciso, dopo una riunione con l’assemblea cittadina, di chiudere la scuola definitivamente.

Il killer, Salvador Ramos di soli 18 anni, è stato poi colpito dalla Polizia di Frontiera, che lo ha ucciso a colpi di pistola.