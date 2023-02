Elimina tutte le rughe che hai in viso, sembrerai fino a 15 anni più giovane: fallo ogni sera

Vuoi eliminare tutte le rughe che hai in viso, con una sola mossa? Con questa maschera naturale al 100% sembrerai fino a 15 anni più giovane! Devi fare così ogni sera.

Anche tu ti ritrovi a combattere contro la pelle che invecchia? Non preoccuparti, abbiamo la soluzione che fa al tuo caso. Con questa crema 100% naturale, sarai capace di eliminare tutte le rughe in viso. Ecco come devi fare.

Le rughe, il promemoria naturale che ci ricorda che il tempo passa per tutti

Con l’avanzare dell’età, sul nostro viso che fino a poco tempo fa era sodo e disteso, iniziano a comparire le rughe. A causa della perdita di elastina e collagene, la nostra epidermide diventa meno flessibile.

Se a ciò aggiungiamo anche altri fattori, come alcuni gesti ripetitivi quali l’agrottamento delle sopracciglia o alzare la fronte, oltre che ad abitudini dannose come cattiva alimentazione e fumo o la poca cura della pelle, non facciamo altro che accelerare l’invecchiamento cutaneo.

Sai che è possibile prevenire le rughe fin dalla più giovane età? Basta solo mettere in atto alcuni accorgimenti. Se anche tu ti ritrovi a dover combattere contro questo segno del tempo che ci ricorda quotidianamente che la vecchiaia avanza, non preoccuparti, abbiamo la soluzione che fa al caso tuo.

Con questa semplice ricetta puoi creare una crema naturale al 100% che ti consentirà di eliminare le rughe dal viso. Mi raccomando, fai questo procedimento tutte le sere. Ci ringrazierai.

La crema naturale che ti fa ringiovanire di 15 anni

Vedere le rughe sul proprio viso non è bello, significa che il tempo sta passando e questi solchi sulla nostra epidermide ce lo ricordano quotidianamente. C’è però un sistema che puoi adottare per far tornare il tuo viso come quello di una ragazzina.

Segui questo procedimento per creare una crema naturale al 100% che ti farà distendere la pelle. Ripeti questa operazione tutte le sere. Curiosa di scoprire come realizzare questo elisir di giovinezza? Allora iniziamo immediatamente.

Il primo ingrediente di cui avrai bisogno per preparare la tua maschera di giovinezza è la curcuma in polvere. Questa spezia non soltanto aiuta la pelle a distendersi ma migliora anche la cosiddetta immunità cutanea.

Procurati un recipiente abbastanza capiente e versaci all’interno un cucchiaino di curcuma. Prendi poi dell’amido di mais – te ne occorrerà un cucchiaio – e uniscilo alla curcuma in polvere.

Anche questo ingrediente è perfetto per la pelle perché si occupa di accelerare la rigenerazione dell’epidermide stimolando anche la produzione di elastina. Ora non dovrai fare altro che aggiungere 200 ml di acqua a temperatura ambiente e mescolare il tutto con l’aiuto di un cucchiaio di legno.

Trasferisci poi la tua pentola sul piano cottura e riscalda la soluzione fino a quando non vedrai formarsi una cremina, processo questo che si verificherà a seguito dell’ebollizione. Ora, procurati un’altra terrina e versa una parte sola del composto in essa.

Aggiungi un cucchiaio di olio di aloe vera alla tua crema. Questo ingrediente stimola la sintesi del collagene e delle fibre elastiche. Mescola bene, et voilà, avrai creato una crema che sarà perfetta da applicare non soltanto sul viso ma anche sul collo.

Servirti di una spatolina per ricoprire le parti del corpo sopra menzionate e lascia agire per almeno 20 minuti e poi risciacqua il tutto con acqua tiepida. Noterai immediatamente non soltanto la pelle più luminosa ma anche più morbida e distesa.

Puoi trasferire la crema che hai prodotto con le tue proprie mani in un barattolino di vetro. Il consiglio è di conservarla in frigorifero per 10 giorni al massimo. Ma non è finita qui perché la crema a base di curcuma e amido di mais ti servirà ancora.

Procurati un uovo e separa il tuorlo dall’albume. Il tuorlo dell’uovo è ricco di vitamine e dona alla pelle un effetto lifting. Versalo nel tuo composto ed inizia a mescolare il tutto. L’uovo non soltanto ammorbidisce la pelle ma la nutre, la tonifica e la ristruttura.

Aggiungi ancora un cucchiaio di olio di semi di lino al tuo preparato. Questo ingrediente è ricco di retinolo che favorisce la produzione di collagene ed elastina. Continua a mescolare bene tutti gli ingredienti.

Il composto che hai realizzato è una miscela perfetta da spargere sul viso, sulla fronte e sotto gli occhi. Lascia agire per 20 minuti, poi risciacqua sempre con acqua tiepida. La tua pelle rinascerà e le rughe si distenderanno: ringiovanirai di quindici anni.