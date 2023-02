Covid, in Francia cade l’obbligo di tampone per chi proviene dalla Cina

Il Covid sta allentando, piano piano, la sua morsa tanto che, anche la corsa ai vaccini sembra essersi rallentata. Dall’altro lato, però, anche il timore nei confronti di chi proviene dalla Cina, sta svanendo.

La Francia, infatti, ha abolito e tolto l’obbligo del test in aeroporto per tutti coloro che vengono dalla Cina, a differenza di altri Paesi europei.

Covid: si allentano le restrizioni

Le misure anti Covid si stanno, man mano, allentando in tutta Europa e nel mondo. Il virus continua sì, a circolare, ma stando a quanto riferiscono i dati dei singoli Paesi, il contagio è diminuito sensibilmente rispetto agli anni della pandemia, anche e soprattutto per effetto dei vaccini.

In tutta Europa, però, dagli ultimi mesi dello scorso anno, era in vigore l’obbligo, in tutti gli aeroporti, per coloro che sbarcavano da aerei provenienti dalla Cina, di sottoporsi a tampone anti Covid e, in caso di positività, di restare in quarantena fino ad avvenuta guarigione.

Ora, proprio alcuni Paesi europei stanno allentando (e, anche, togliendo) questi obblighi, il primo fra tutti è la Francia. Gli Stati membri dell’Unione Europea, alla riunione del meccanismo di risposta politica integrata alle crisi, anche alla presenza dei rappresentanti di tutti i paesi di Area Schengen, sono arrivati ad una conclusione, ovvero quella dell’eliminazione graduale dei testi anticovid a chi proviene dalla Cina, a partire dalla fine di febbraio.

Gradualmente, poi, i test a campione saranno eliminati ufficialmente entro la metà di marzo. Una decisione presa e portata avanti anche dai dati che attestano un sensibile crollo dei casi di contagio Covid nel periodo compreso fra il 16 gennaio ed il 12 febbraio. Una fascia temporale che ha permesso all’Organizzazione Mondiale della Sanità di non finire di monitorare ma, anzi, di iniziare a guardare al futuro con occhi di speranza.

In Francia non c’è più l’obbligo di tampone per chi proviene dalla Cina

Dal canto suo, l’Oms ha assicurato che la sua ricerca contro l’origine del Covid continuerà senza sosta, anche quando di contagi non ce ne saranno più: “Dobbiamo continuare a premere finché non avremo la risposta. Sapere come è iniziata questa pandemia è molto, molto importante” – spiegano.

Come dicevamo, la Francia sarà uno dei primi Paesi europei ad abolire e togliere l’obbligo di tamponi a tutti i passeggeri provenienti dalla Cina. A renderlo noto è stata proprio l’ambasciata francese a Pechino. Dall’inizio di gennaio, tutti coloro che avevano un’età superiore agli 11 anni e viaggiavano dalla Cina verso la Francia, erano obbligati a fare un tampone all’arrivo o presentare un testi anticovid negativo effettuato almeno 48 ore prima di salire a bordo dell’aereo.

Le restrizioni erano state introdotto, in quasi tutti i Paesi dell’Unione Europea, dopo l’ennesima impennata di casi Covid provenienti dalla Cina. Oggi, invece, stando agli ultimi dati, la situazione è tornata alla normalità e, per questo, tale obbligo, almeno in Francia, è stato abolito.