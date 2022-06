By

Come dicevano i pronostici di queste ultime settimane, il centrodestra ha vinto su tutti i fronti alle elezioni comunali di questo weekend. Ecco dove ha primeggiato e cosa è successo in queste ore.

In molti se lo aspettavano: il centrodestra ha primeggiato nelle elezioni comunali 2022, battendo su tutti i fronti il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle. La “partita” tra le diverse fazioni è finita 10 a 3.

Risultati che hanno fatto cantare vittoria a chi aveva scommesso per una vittoria schiacciante del centrodestra, ma tanta delusione per chi, invece, aveva puntato diversamente. Ecco cosa è successo dopo gli scrutini nei principali comuni italiani.

Elezioni Comunali, primeggia il centrodestra: cosa è successo in queste ore

Il centrodestra ha vinto queste elezioni amministrative 2022, nonostante alcune crepe al suo interno, ma ha primeggiato sulle coalizioni concorrenti in tutta Italia. Nonostante la Lega sia stata superata un po’ ovunque al Nord dal partito di Giorgia Meloni, il centrodestra come coalizione diventa il vincitore in moltissimi comuni, sconfiggendo il centrosinistra e il Movimento Cinque Stelle.

Dopo gli scrutini, ci sono state grandi sorprese in tanti comuni italiani, dove i partiti di destra hanno vinto e festeggiato la loro rivalsa. Il centrodestra vince a Genova e Palermo, le due città più rilevanti in cui si andava al voto, con rispettivamente il sindaco Marco Bucci e nel capoluogo siciliano, invece Roberto Lagalla.

Il centrosinistra, invece, primeggia sorprendentemente a Verona, dove il più votato è stato l’ex calciatore Damiano Tommasi, che però dovrà concorrere al ballottaggio tra due settimane.

Nonostante domenica 12 giugno ci sia stato solo il primo turno di queste elezioni amministrative, in cui è difficile “eleggere” un vero e proprio vincitore, si può dire che il centrodestra al momento primeggia nei principali comuni italiani.

Altri risultati importanti del centrodestra in Italia

Sicuramente, però, dalle proiezioni diffuse in queste ore, si può dire che la Lega, nonostante sia il partito di coalizione con più posti in Parlamento, abbia fatto una pessima figura rispetto al suo collega Fratelli D’Italia, che invece ha primeggiato in tantissime città italiane a confronto.

In altre città importanti italiane, invece, ecco i risultati: a Catanzaro ci sarà il ballottaggio tra il candidato della Lega e Forza Italia Valerio Donato contro Nicola Fiorita, candidato per PD e Movimento 5 Stelle.

All’Aquila vince Pierluigi Biondi, capo della coalizione di centrodestra, che torna a essere sindaco per il secondo mandato di seguito. Anche a La Spezia, riconfermato il sindaco Pierluigi Peracchini, anche lui rappresentante del centrodestra, che al primo turno vince su tutti i fronti.