Elettra Lamborghini viene insultata durante il suo concerto a Riccione. La cantante reagisce subito fermando la musica e rispondendo alle offese.

In occasione del nuovo singolo musicale, il 18 giugno a Riccione ha avuto luogo il concerto della cantante pop Elettra Lamborghini, durante il quale ha ricevuto insulti volgari provenienti da alcuni ragazzi in prima fila.

La Lamborghini si stava esibendo nel suo brano Pistolero, uno dei suoi cavalli di battaglia, quando ad un certo punto ha chiesto al dj di fermare la musica, per poi rispondere alle offese coraggiosamente.

Il commento della cantante su Instagram

Purtroppo nella carriera di un personaggio pubblico, le critiche sono pane quotidiano, una realtà da affrontare tutti i giorni. In questo caso la persona vittima di hating è stata proprio l’amata nipote di Lamborghini, che stavolta ha deciso di non ignorare l’accaduto e agire nei confronti di chi l’ha attaccata verbalmente, ricevendo come se non bastasse un “tiratela di meno” in risposta.

A quanto pare i giovani spettatori stavano seguendo l’ennesimo e controverso trend di TikTok, che consiste nell’andare ai concerti appositamente per insultare gli artisti e riprendere il tutto con il cellulare. Dopo aver fatto partire un coro del pubblico di “scemo, scemo“, rivolto all’aggressore principale del gruppetto, la donna ha invitato i diretti interessati ad abbandonare il locale.

Di seguito alla performance conclusa a fatica e l’atmosfera ormai smorzata, Elettra ha raccolto le forze e schiettamente ha commentato così i fatti accaduti sulle storie del suo profilo Instagram:

“Stasera è capitato a me. Chi mi conosce sa che io non le mando a dire. Ero pietrificata da questa gente che aveva la bava alla bocca.

Non siete autorizzati a fare quello che vi pare, indipendentemente da come sono vestita.

è una questione di rispetto.”

Il nuovo tormentone estivo firmato Lamborghini

Il giorno precedente al concerto è uscito su tutte le piattaforme musicali, il nuovo brano della cantante intitolato “Caramello“, in collaborazione con il rapper napoletano Rocco Hunt e la star spagnola Lola Índigo.

La hit dell’estate 2022 dai ritmi latino-americani, è stata scritta dallo stesso Rocco insieme a Federica Abbate e Davide Petrella, con musica e produzione di Zef. Nel frattempo l’audio ufficiale del pezzo pubblicato su YouTube, ha già superato le 30.000 visualizzazioni in poco tempo.