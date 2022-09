El Salvador: Bukele annuncia che si candiderà per la rielezione

Il presidente salvadoregno Nayib Bukele rende pubblica la sua decisione un anno dopo che la Camera costituzionale, da lui nominata, ha concesso questa opzione.

Nayib Bukele ha annunciato questo giovedì che cercherà la rielezione alle elezioni del 2024 in El Salvador, con le quali diventerà il primo presidente a chiedere la rielezione nella fase democratica del paese centroamericano. Questa decisione è possibile dopo che i magistrati della Camera costituzionale della Suprema Corte di giustizia, da lui insediati, lo scorso anno hanno concesso tale opzione fino ad allora vietata.

“Dopo averne discusso con mia moglie Gabriela e la mia famiglia, annuncio al popolo salvadoregno che ho deciso di candidarmi alla presidenza della Repubblica”, ha detto il presidente davanti agli applausi dei suoi seguaci in un messaggio della Presidenza Casa in occasione del Giorno dell’Indipendenza.

“Dopo 201 anni, finalmente viviamo la vera indipendenza. Ma questo non è stato solo grazie al lavoro del nostro governo, ma perché abbiamo tracciato il nostro destino e non abbiamo obbedito ai dettami internazionali”, ha detto Bukele in un discorso trasmesso alla radio e alla televisione nazionale. Come ha affermato nel giustificare la sua decisione, “per la prima volta” nei 201 anni di indipendenza della nazione centroamericana, il suo governo ha dimostrato di essere sulla “giusta” strada.

L’annuncio, tuttavia, rinnova i timori di autoritarismo su un presidente che, secondo i critici, vuole rimanere illegittimamente al potere. Il presidente, eletto tre anni fa, mantiene alti indici di popolarità, ma è stato anche individuato per svolte autoritarie, centinaia di denunce di violazioni dei diritti umani e per aver perseguitato chi lo contraddice.

In una sentenza del settembre 2021, i giudici della Camera costituzionale hanno sottolineato che il divieto di rielezione immediata previsto dalla Magna Carta era per un governante che è al potere da 10 anni.

Fino ad allora, secondo l’articolo 152 della Costituzione, i presidenti che erano al potere da cinque anni (come sarà il caso di Bukele nel 2024) non potevano rinnovarlo per un periodo immediato. Il Tribunale Supremo Elettorale (TSE) dopo aver appreso tale decisione dell’organo relativo al presidente ha annunciato che si sarebbe attenuto all’ordinanza della Camera costituzionale con l’unica condizione che il presidente si dimettesse sei mesi prima del mandato.

La risoluzione, tuttavia, ha ravvivato i timori dei suoi critici. “Sulla strada per l’autoritarismo in stile nicaraguense” “Questo annuncio, di cui era già noto, non fa che confermare la strada verso l’autoritarismo in stile nicaraguense che si sta già sperimentando in El Salvador”, ha lamentato il direttore dell’organizzazione salvadoregna Acción Ciudadana.

Ed elenca: «Prima si catturano le istituzioni, si genera un discorso conflittuale contro tutti i settori che non sono legati al Governo, si approva la rielezione del presidente quando è vietata e poi quell’annuncio che si candiderà per la rielezione. Siamo senza dubbio nella stessa logica del controllo politico e autoritario del Nicaragua”.

Per Escobar, invece, l’opposizione al presidente deve essere pragmatica e continuare a lottare per le elezioni presidenziali del 2024 e non ripetere l'”errore” dell’opposizione venezuelana che, decidendo di non concorrere alle elezioni parlamentari del 2020, ritenendole illegittime,” hanno dato il margine al partito al governo di vincere e controllare ancora di più i poteri”. “La rielezione in El Salvador è incostituzionale, è illegittima, non è consentita”, afferma il direttore di Acción Ciudadana.

“Ma, nonostante ciò, l’opposizione deve trovare un modo per acquisire una maggiore quota di potere per cercare di bilanciare un po’ la situazione politica”, cosa che, a suo avviso, dovrebbero cercare attraverso l’Assemblea legislativa e i consigli comunali. . Nel 2019, la vittoria di Bukele, che oggi ha 41 anni, ha posto fine a tre decenni di bipartitismo nella fase democratica in El Salvador in cui il Fronte di Liberazione Nazionale Farabundo Martí (FMLN) e l’Alleanza Repubblicana Nazionalista (ARENA) avevano condiviso il potere.

Spinto dagli alti indici di popolarità che mantiene nei sondaggi, Bukele ha approfittato della stragrande maggioranza in Parlamento raggiunta alle elezioni di febbraio dello scorso anno per riformare a suo piacimento gli organi e le istituzioni giudiziarie e garantire un esercizio del potere senza contrappesi.