Egitto, incidente in mongolfiera a Luxor: paura per i 28 passeggeri a bordo

Grave incidente in mongolfiera sul cielo di Luxor, in Egitto. Uno dei due palloni ha preso fuoco gettando nel panico i 28 passeggeri a bordo: due i feriti

Un incidente nel cielo di Luxor per due mongolfiere arrivate alla collisione, che ha causato l’incendio di uno dei due palloni durante il volo. Paura tra i 28 passeggeri a bordo, due dei quali rimasti feriti. Non è stata resa nota la nazionalità dei due turisti, mentre il video del pallone infuocato diventa virale sui social network.

Egitto, mongolfiera prende fuoco: due feriti

Un’escursione trasformatasi in incubo. E’ quello che è successo ai 28 turisti che si trovavano a bordo delle due mongolfiere lo scorso 28 luglio a Luxor, in Egitto, arrivate alla collisione a 60 metri di altezza. L’incidente è avvenuto a causa di un colpo di vento, che improvvisamente si è alzato dai 3 nodi a terra, fino a 7 nodi.

Lo riferisce il ministero dell’Aviazione egiziano, che determinato le cause dell’incidente proprio nell’aumento della velocità del vento.

Lo scontro ha provocato l’incendio di una delle due mongolfiere, tra il panico dei 28 passeggeri a bordo. Uno dei due palloni è dunque precipitato tra le fiamme, mentre l’episodio è stato ripreso da diversi turisti a terra. Sui social il video è già virale.

Tra i 28 a bordo, solo due turisti hanno riportato ferite. L’incidente è avvenuto lo scorso 18 luglio, le autorità egiziane non hanno reso note le generalità dei due turisti rimasti feriti nello scontro.

Egitto, ancora un incidente in mongolfiera turistica

La notizia è stata riportata anche dalla giornalista Selvaggia Lucarelli tramite i suoi canali social, la quale si trova in queste settimane in vacanza in Egitto.

La donna, proprio a Luxor, ha informato i fan dell’incidente confessando che tra le idee per quel giorno – 18 luglio – c’era proprio quella di un’escursione in mongolfiera. Ipotesi poi scartata dalla showgirl, che avrebbe potuto trovarsi proprio su una delle mongolfiere arrivate alla collisione.

Intanto il video sui social è stato ripostato da milioni di utenti. Su Twitter le immagini mostrano l’atterraggio del pallone tra la preoccupazione degli altri turisti a terra.

Nessuna vittima questa volta tra i turisti coinvolti. Non è la prima volta però che le gite turistiche in mongolfiera si trasformano in tragedia. Sempre in Egitto nel 2013 un incidente aveva causato la morte di 19 turisti. Nel 2018 il bilancio era stato di 1 morto e 12 feriti.

Lo scorso anno in provincia di Siena, un incidente in mongolfiera aveva causato la morte di una donna.