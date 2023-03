Ecco quali sono i 3 segni più narcisisti ed egoisti dello zodiaco: chi c’è sul podio

Sono proprio questi 3 i segni più narcisisti ed egoisti, capaci di non guardare nessuno in faccia e proseguire con grande sicurezza.

Sono pronti a tutti e non amano essere contraddetti, questi segni zodiacali sono molto sicuri del loro aspetto e della loro intelligenza. Capaci ed affascinanti, quando entrano in una stanza non passano inosservati. Vogliono tutto e subito, sanno come prenderselo e anche come avere sempre ragione. Insomma, questi tre segni si svegliano ogni mattina con la corona in testa: i 3 segni narcisisti si riconoscono subito e le caratteristiche non lasciano dubbi.

Segni narcisisti ed egoisti: questi tre sono i più temibili

Narcisisti si nasce, così come egoisti. Se a questa caratteristica naturale si aggiunge anche una particolarità del segno zodiacale, ci sono persone inarrestabili. Dotate di grande fascino e intelletto, non possono fare a meno di guardarsi e auto complimentarsi per ogni obiettivo raggiunto.

Questi segni zodiacali sono dominati da Pianeti forti e decisi, così tanto che sembra tutto sia loro dovuto. Non guardano in faccia nessuno e ottengono sempre quello che desiderano, anche a costo di eliminare una amicizia o un amore.

Sono sicuramente irresistibili, svolgono una professione importante e arrivano all’apice del successo scavalcando chiunque. La loro capacità è indubbia, così come la corona scintillante che portano sul capo giorno dopo giorno. Ma quali sono questi tre segni così particolari?

Leone

Scuote la criniera e lascia tutti senza parole, con il suo sorriso e quella parlantina sicura che raggiunge tutti gli obiettivi. I nati sotto il segno del Leone amano essere il centro dell’attenzione, non si vergognano mai e si piacciono sempre.

Si circondano di tutto ciò che è bello e di successo, non si accontentano mai e il loro egocentrismo si nutre dei complimenti delle altre persone. Non vogliono essere criticati e la loro dose di egoismo è così alta da non guardare in faccia nessuno. In realtà, i nati sotto il segno del Leone sono timidi e nascondono questa fragilità in questo modo.

Bilancia tra i segni più narcisisti

Apparentemente buono e gentile, questo segno è riconosciuto per il suo modo di fare e la voglia di aiutare gli altri. In realtà, chi nasce della Bilancia desidera solo apparire ed essere protagonista in ogni modo possibile.

Sono esteti, rincorrono il bello e desiderano armonia intorno a loro. Per raggiungere l’obiettivo diventano gentili e romantici, nascondendo il loro lato egoista e manipolatore.

Tutti gli altri segni si fidano della Bilancia, soprattutto perché mostra il lato saggio e determinato. L’egocentrismo è sicuramente un’arma a favore, consideando che arriva sempre dove desidera e con poca fatica.

Scorpione

Spietato e vendicativo, questo è il segno che non si volta mai a guardare in faccia le sue vittime. È affascinante, dotato di un intelletto oltre la media e un sorriso accattivante che conquista tutti.

Generoso e attento, lo Scorpione è altresì narcisista sotto ogni punto di vista. Non sopporta il secondo posto o la partecipazione, per lui la vittoria è l’unico obiettivo da raggiungere.