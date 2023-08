Ecco perché dovresti versare lo smalto per unghie in una ciotola di acqua calda

Oggi ti sveliamo un trucco: mettendo lo smalto per unghie in una ciotola di acqua calda potrai ottenere delle creazioni molto originali. Vediamo come.

Con lo smalto, proprio quello che si usa sulle unghie, e un po’ di acqua calda potrai stimolare la tua creatività.

Smalto per unghie in acqua calda: un uso alternativo

Sicuramente anche tu a casa avrai almeno uno smalto per unghie. Magari mossi dall’impulso e dalle tendenze, ne abbiamo comprati diversi, di colorazioni abbastanza improbabili. Invece di gettarli via, oggi ti proponiamo un modo per utilizzare lo smalto per unghie in un modo improbabile ma sicuramente molto creativo.

Tutto ciò che ti serve è una ciotola colma di acqua calda e il tuo smalto per unghie. Va bene anche utilizzare smalti per unghie di colori diversi. Poi, imparerai a perfezionare la tecnica.

Certamente, lo smalto per unghie non è progettato per essere mescolato con l’acqua calda. È pensato per essere applicato sulle unghie e asciugato all’aria o tramite l’uso di un asciugatore per unghie. Mescolarlo con l’acqua calda potrebbe alterarne le proprietà e potenzialmente renderlo inadatto all’uso sulle unghie. Ecco perché lo useremo in modo diverso.

Come procedere

Dopo aver provato questo metodo, potrai dare sfogo a tutta la tua creatività. Ti occorrerà dello smalto per unghie e una ciotola, meglio di plastica, particolarmente profonda, ricolma di acqua calda. In aggiunta, ti servirà una tazza o comunque un oggetto in ceramica, meglio se privo di decorazioni e chiaro. Inoltre, ti occorrerà anche un bastoncino di legno e della carta oleata o carta forno.

Il procedimento per ottenere delle tazze decorate, estremamente belle, uniche e soprattutto economiche, da tenere per se o regalare ad amici e parenti, è il seguente.

La prima cosa da fare è riempire il contenitore con dell’acqua calda. Successivamente, dovrai versare lo smalto del colore che preferisci all’interno del contenitore ricolmo di acqua. Con l’aiuto del bastoncino poi mescolare lo smalto che generalmente dovrebbe rimanere a galla. Dovresti mescolare piano, per evitare che lo smalto si disgreghi. L’obbiettivo è far sì che i colori possano rimanere separati.

Abbi cura di non usare uno smalto solubile, come quelli per bambini oppure troppo poco pigmentato altrimenti la decorazione non verrà perfetta.

A questo punto, dovrai immergere la tazza con attenzione. Se non vuoi sporcarti le mani o rovinarti la manicure, abbi cura di usare dei guanti in lattice ben aderenti. Vedrai che lo smalto andrà ad adagiarsi perfettamente attorno alla tazza creando un fantastico disegno, unico nel suo genere.

Dopo aver estratto la tazza, questa dovrà rimanere ad asciugare per circa tre ore. Il risultato sarà davvero carino e sempre diverso. Abbi cura di lavare questa tipologia di tazze decorate soltanto a mano.