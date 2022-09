Ecco le rose più costose d’Europa, Juventus Ottava

Il Cies in queste ore ha redatto una classifica sulle rose più costose dell’intero panorama calcistico europeo, a essere preso in considerazione è stato il valore del cartellino di ogni singolo giocatore presente nell’organico dei club presenti nei maggiori campionati europei.



Come era ampiamente prevedibile domina la Premier League che negli ultimi anni ha dimostrato di avere tanta disponibilità economica e la capacità di attirare in Inghilterra i maggiori talenti del calcio mondiale.

La città di Manchester occupa la classifica con la squadra di Pep Guardiola che al momento è ancora davanti ai rivali dello United che però hanno tutte le intenzioni di prendersi il primo posto in questa “speciale” classifica.

Con l’arrivo di Erling Haaland il Manchester City, ed in generale la Premier League si è assicurata (forse) il più grande attaccante al mondo di questo momento, se consideriamo l’età ed i margini di crescita il norvegese è forse al momento più devastante anche di Dusan Vlahovic.



Il Manchester City ha La Rosa più costosa del mondo!

La classifica stilata in mattinata dal CIES conferma lo strapotere del Manchester City che negli ultimi anni è riuscita a costruire una squadra di assoluti fenomeni ma è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in Champions League, competizione che è diventata una vera e propria ossessione per il club allenato da Pep Guardiola.



Terzo posto per il Paris Saint Germain che può contare su un attacco spaventoso con il tridente composto da Mbappè, Neymar e Leo Messi.

Fa riflettere la situazione dei club italiani, nella top ten europea è presente soltanto la Juventus che occupa l’ottava posizione con una rosa che raggiunge il valore di 563 milioni di euro.

La classifica del Cies evidenzia ancora di più il capolavoro effettuato da Stefano Pioli, il suo Milan Campione d’Italia in carica è addirittura sesto nella classifica italiana preceduto anche dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il campionato italiano è comunque salito di livello negli ultimi anni, i nostri club stanno lavorando per far tornare la Serie A uno dei campionati più apprezzati del mondo ed il lavoro svolto nelle ultime stagioni sta dando i risultati sperati.

Al momento per Juventus, Milan ed Inter sembra impossibile confrontarsi con Manchester City e Manchester United che hanno una disponibilità economica nettamente superiore alla nostra ed in pochi anni sono riusciti a dominare nettamente le sessioni di calciomercato anche di fronte alle storiche potenze come Real Madrid e Barcellona.