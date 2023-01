Ecco il metodo per togliere i graffi dai mobili in legno: torneranno come prima

Ci sono dei fastidiosi graffi sui mobili in legno di casa vostra? Con questo metodo antichissimo torneranno come nuovi.

La bellezza di un mobile in legno è unica nel suo genere, impreziosendo gli ambienti con calore e nuance calde che cambiano a seconda della luce. Da sempre il legno ha rappresentato una risorsa naturale impiegata in tantissimi modi diversi. Oggi avere un mobile di legno significa pregio e grande attenzione ai dettagli. Ma quando si rovina e si graffia, come si può rimediare? C’è un metodo antico e naturale che si può applicare direttamente sulle essenze rimettendole a nuovo.

Come rimettere a nuovo un mobile in legno graffiato?

Quando il legno si graffia diventa quasi impossibile rimetterlo a nuovo, se non grazie alle mani sapienti di un professionista. Come è risaputo, le essenze sono differenti e ognuna con delle caratteristiche particolari che mettono in risalto potenzialità e colore.

Nel momento in cui ci si ritrova con dei mobili in legno graffiati, si può adottare il metodo della nonna classico e antichissimo con l’ausilio di soli ingredienti naturali.

L’occorrente è il seguente:

Olio di oliva 180ml

Aceto di vino bianco 60ml

Panno pulito e morbido

Un barattolo in vetro pulito e sterilizzato.

Il procedimento è veramente facile da mettere in pratica:

All’interno del barattolo mettere olio e aceto mescolando bene i due ingredienti, sino a quando non diventano un tutt’uno Prendere il panno e immergerlo nella miscela liquida ottenuta.

A questo punto si passa il panno sulla parte interessata delle superfici in legno per rimuovere ogni tipo di graffio, da tutte le essenze del legno nessuna esclusa. È veramente un rimedio naturale e antico, privo di controindicazioni e assolutamente economico. Al primo graffio che si nota sulla superficie di un mobile della casa, basterà attuare questo trucco e in poco tempo la riga sparirà.

Metodo antico per il legno: perché funziona

Com’è possibile che questi due ingredienti possano eliminare le righe sul legno, con una sola passata di panno? Si tratta di due ingredienti completamente naturali che – insieme – riescono a nascondere le righe dando risalto all’essenza.

Gli esperti consigliano inoltre di usare la sostanza ottenuta anche per far risplendere il legno scuro, riportandolo alla sua naturale bellezza. Inoltre, la miscela si può usare ogni volta che si desidera senza limiti.

I mobili che hanno bisogno di un ritocco potranno essere trattati con la miscela di olio e aceto, ritrovando brillantezza e lucentezza come se fossero nuovi. Come anticipato non ci sono controindicazioni, ma è comunque bene fare attenzione ad alcune particolarità. Infatti, se i mobili hanno ricevuto un trattamento o rivestimento in particolare potrebbero danneggiarsi completamente. Come fare in questo caso? Passare la miscela solo in un piccolo angolo nascosto e verificare l’effetto, così da poter procedere in sicurezza.