Ecco come togliere l’elettricità statica sugli indumenti: risolvi facilmente il problema

Come si toglie la fastidiosa elettricità statica sugli indumenti? Il problema si risolve facilmente con questo metodo.

Impossibile non avere presente la classica elettricità statica che si crea negli indumenti. I tessuti di questi non sono in lino o cotone, infatti i misti oppure quelli in poliestere immagazzinano l’elettricità nell’aria per poi sprigionarla ad ogni contatto. C’è un modo per eliminare questo fastidio definitivamente: grazie agli esperti del fai da te, il segreto è stato finalmente rivelato. Sarà sufficiente un ingrediente naturale e altri prodotti per creare una soluzione unica nel suo genere. Facciamo chiarezza? Da provare subito.

Ingrediente per eliminare l’elettricità statica sugli indumenti

Non tutti gli indumenti indossati sono in lino o cotone puro. In generale, ci sono dei tessuti sintetici che assorbono l’elettricità nell’aria e diventano elettrizzanti ad un solo contatto. Durante l’inverno succede ancora di più, con l’insieme dei capi di abbigliamento indossati che fanno letteralmente scintille.

Il problema è risolvibile, infatti si possono usare dei detersivi specifici per eliminare durante il lavaggio l’elettricità e contrastare il suo ritorno. Alcuni invece usano la lacca per capelli, spruzzata ad una distanza di almeno 30 cm: un prodotto non naturale, ma veloce in caso di fretta prima di uscire di casa.

Gli esperti del fai da te svelano un piccolo segreto, su una sostanza da vaporizzare direttamente sui tessuti usando solo ingredienti naturali. Questi sono:

Acqua distillata una tazza;

Aceto di vino bianco quattro cucchiai;

Glicerina un cucchiaio.

Chi desidera può aggiungere delle gocce di olio essenziale, all’aroma preferito così da camuffare l’odore acre dell’aceto.

Tutti gli ingredienti devono essere mescolati insieme, sino ad ottenere la soluzione desiderata. Vaporizzare prima di indossare l’indumento, ma anche su sedie – imbottititi di vario tipo e divani.

Elettricità sui vestiti: gli altri metodi

Ci sono anche altre soluzioni che si possono mettere subito in pratica, quando non si ha il tempo o gli ingredienti per la preparazione della soluzione:

Avere uno spray antistatico in borsa , così da spruzzarlo ogni volta che le scariche elettriche prendono il sopravvento;

, così da spruzzarlo ogni volta che le scariche elettriche prendono il sopravvento; Aiutarsi con un panno umido, contrastando così da forza dell’elettricità elettrostatica;

Una pallina di alluminio in tasca, che aiuta a tenere lontana l’elettricità. Si può anche strofinare direttamente sui vestiti;

Strofinare una crema corpo o lozione, così da avere la pelle umida tanto da non far attaccare i vestiti direttamente addosso.

Le abitudini di lavaggio svolgono un ruolo importante sotto questo aspetto. Nel momento in cui non viene specificato in etichetta, si tende a lavare i tessuti non in cotone o lino con acqua tiepida a mano oppure con l’aiuto di una lavatrice.

Il consiglio è di versare una tazza colma di ammorbidente direttamente nel cestello. Questo andrà a lavorare sull’elettricità elettrostatica riducendola. La carica positiva contrasterà la negativa, così che il tessuto possa trovare il suo equilibrio.