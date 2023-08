Ecco come cancellare in pochi secondi le ricerche fatte su Google: è semplicissimo

Può capitare di voler cancellare la cronologia delle ricerche fatte su Google. Ma come si fa? Semplice, stiamo per spiegartelo di seguito.

Se hai bisogno di nascondere qualcosa, hai fatto una ricerca su un computer pubblico, cancellare le ricerche di Google può rivelarsi una necessità.

Cancellare le ricerche fatte su Google: perché farlo

Molto spesso, cancellare le ricerche fatte su Google non è una nostra priorità. Del resto, Google memorizza automaticamente le ricerche che facciamo quando navighiamo in rete, il che ci fa risparmiare molto tempo quando ne faremo di nuove.

Basti pensare a chi fa ricerche su Google per studio o lavoro. Ciò è utile anche a chi usa Google per svago come, ad esempio, per fare shopping online o cercare un viaggio a basso costo.

Ogni ricerca effettuata su Google lascia una traccia all’interno della memoria del browser che si sta utilizzando per navigare. Il che, può essere un problema se si sta utilizzando un computer o un qualsiasi dispositivo condiviso. Un problema in termini di privacy ma anche il rischio che qualche sorpresa (es. regalare un oggetto o un viaggio ad un amico) venga rovinata proprio dal famoso motore di ricerca.

Per fortuna, non è così difficile cancellare le ricerche fatte su Google ed eliminare ogni traccia di ciò che abbiamo fatto sul browser. Anche se l’operazione potrebbe cambiare da dispositivo a dispositivo, i passaggi da seguire sono semplici e il tutto si risolve in pochi secondi.

I passaggi da seguire

In primo luogo, si può cancellare la cronologia delle ricerche dall’app di Google. Si tratta di un’applicazione che si può scaricare sia sui dispositivi Apple che Android. Il primo passaggio da fare è quello di aprire l’app. Poi, bisogna cliccare sulla propria immagine del profilo e cliccare sulla voce Cronologia delle ricerche che dovrebbe essere la terza voce del menu. Tale operazione è valida per i dispositivi Android. Ti comparirà tutta la cronologia e, scorrendo la pagina, si potrà cliccare sula x presente su ogni voce di ricerca effettuata per poterla cancellare. Con la lente di ingrandimento si potrà cercare anche una ricerca specifica.

La cronologia delle ricerche Google può essere cancellata cliccando sul tasto Elimina nel menu a tendina. Ti appariranno una serie di opzioni temporali ovvero Oggi che fa riferimento all’eliminazione della cronologia di ricerche soltanto per la giornata in corso. Se si sceglie l’intervallo personalizzato, si può inserire un lasso temporale entro cui cancellare le proprie ricerche. Si può anche scegliere di eliminare tutto oppure di impostare un periodo temporale in cui la cronologia verrà cancellata in automatico.

Le ricerche Google si possono cancellare anche da un browser utilizzato sul computer. In questo caso, sarà necessario accedere alla pagina in cui si gestisce l’account e loggandosi. Poi, si deve passare alla scheda nominata Dati e Privacy. Se si scorre in basso, si troverà la voce Impostazioni Cronologia. Nella sezione Attività Web e App si potrà deselezionare l’interruttore in prossimità della sezione. Poi si potrà cancellare ogni singola ricerca. L’intera cronologia si può cancellare cliccando su Elimina dal menu a tendina. Anche qui si potranno scegliere delle opzioni temporali.