Ecco 5 idee intelligenti per difendersi subito dagli sguardi dei vicini indiscreti

Per godersi appieno la propria casa, bisognerà difendersi dagli sguardi dei vicini indiscreti. Ecco cinque metodi.

L’obiettivo non è quello di chiudersi dietro una barricata ma di difendersi semplicemente, creando un minimo di privacy.

Difendersi dagli sguardi dei vicini indiscreti: come tutelare la propria privacy

La nostra casa è un luogo prezioso dove rilassarsi e, se dotata di un giardino, godersi la bellezza della natura, ma la privacy è un fattore da difendere.

Essa, infatti, può diventare un fattore critico per creare un ambiente intimo e tranquillo. Fortunatamente, ci sono diverse soluzioni creative per difendersi dagli sguardi indiscreti dei vicini. In questo modo, ci si può godere dei propri spazi senza preoccupazioni.

Prima di procedere, non ti stiamo suggerendo di creare barriere invalicabili. Infatti, dovrai decidere di quanta privacy tu hai bisogno. L’obbiettivo, infatti, non è quello di chiudersi dietro delle barricate, impedendo la circolazione dell’aria e la possibilità di godersi luce e panorama.

Cinque metodi da attuare

Le recinzioni sono una delle soluzioni più comuni per garantire la privacy se si vive in una casa singola, in una villetta a schiera o se si ha un giardino.

Si possono scegliere delle recinzioni in legno, metallo o PVC, a seconda di quanto bisogna difendersi.

Le recinzioni possono essere installate intorno ai confini del giardino o per creare spazi separati all’interno. Per un maggiore isolamento, si possono combinare le recinzioni con pannelli o schermi per ottenere una maggiore copertura visiva.

Anche le piante possono essere d’aiuto per creare privacy nel giardino. Puoi utilizzare alberi, arbusti e rampicanti per creare una barriera naturale che schermi la vista dai vicini o dalle strade circostanti.

Gli alberi ad alto fusto, come la quercia o il cipresso, possono fornire una copertura verticale, mentre gli arbusti folti come il bosso o la ligustra possono essere piantati per creare una barriera più densa. I rampicanti, come l’edera o la vite, possono essere coltivati su pergolati o grigliati per creare zone ombreggiate e intime.

Se desideri flessibilità nella creazione di privacy, gli schermi mobili possono essere la soluzione ideale.

Puoi utilizzare paraventi o divisorie pieghevoli che ti consentono di regolare l’altezza e la posizione a seconda delle tue esigenze. Questi schermi possono essere realizzati in vari materiali come legno, bambù o metallo e possono essere facilmente spostati o ripiegati quando non sono necessari.

Pergolati, gazebo o tettoie sono elementi strutturali che possono fornire sia privacy che un’estetica affascinante alla propria casa. Puoi aggiungere tende o tendaggi trasparenti per creare una maggiore privacy quando necessario.

Questi elementi possono fungere da spazi separati per sedersi, rilassarsi o godere di un pasto all’aperto, offrendo allo stesso tempo una protezione visiva dagli sguardi indiscreti.

Oltre a offrire una piacevole atmosfera rilassante, le fontane o le cascate possono contribuire a creare privacy nel tuo giardino.

Il suono dell’acqua può coprire rumori indesiderati provenienti dall’esterno e offrire una sensazione di tranquillità.

Posizionare una fontana o una cascata vicino a un’area dove desideri avere maggiore privacy può contribuire a mitigare le distrazioni e a creare un’atmosfera più intima.