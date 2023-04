€2000 per questa vecchia sedia a dondolo che tua nonna potrebbe conservare ancora

€2000 per questa vecchia sedia a dondolo: si tratta di una sedia che le vostre nonne potrebbero conservare ancora. Quello che c’è sapere a tal proposito.

In tanti non si rendono conto dell’effettivo valore che possono avere determinate sedie a dondolo. Chi ne è a conoscenza sicuramente andrà subito a cercare quella della nonna in soffitta. In passato e soprattutto nelle vecchie case dei nostri nonni, si potevano trovare degli oggetti d’arredamento di gran pregio. Dei veri e propri tesori che la nonna adoperava per riposarsi. Ecco che qui ne parleremo nel dettaglio

Vecchia sedia a dondolo: a quale oggetto antico si fa riferimento

Quando si parla di sedie e del passato, non si può non pensare alla vecchia sedia a dondolo che tutti i nostri nonni hanno avuto nelle loro case.

Stiamo parlando delle meravigliose sedie a dondolo di un tempo, tuttora molto amate da chi ama gli oggetti vintage e tutto ciò che è correlato al mondo del retrò.

Il valore collegato a una sedia a dondolo antica potrebbe inoltre essere molto elevato, assicurando quindi un capitale decisamente notevole.

Infatti sono poche quelle persone che sono a conoscenza dell’effettivo valore che potrebbe avere un modello di sedia che si utilizzava una volta. Proprio come la vecchia sedia a dondolo che tante volte si trovava in casa dei propri nonni.

Ecco che queste sedie, oltre ad avere un grande valore emotivo, potrebbero avere anche un grande valore economico.

Vecchia sedia a dondolo: alla ricerca di quello che è ritenuto un vero e proprio tesoro antico

Quando ci si ritrova a dover riordinare l’interno della dimora dei propri nonni e ci si accorge che il ripostiglio è colmo, è proprio lì che si potrebbero trovare degli oggetti di grande valore.

Pertanto si consiglia in questi casi di organizzarsi in modo tale da effettuare una sorta d’inventario, in maniera tale da capire quali siano i pezzi corrispondenti a quelli più preziosi.

Uno di questi potrebbe essere indubbiamente una vecchia sedia a dondolo, tra l’altro si tratta di uno degli oggetti antichi maggiormente richiesti.

Tante persone la ritengono soltanto una cosa insignificante e anche seccante da disporre nelle proprie case, perché una sedia di questo tipo è molto ingombrante. Pertanto necessita di un angolo a parte tutto dedicato appunto al suo posizionamento, mettendola in maniera tale da poterla utilizzare senza alcun problema.

In realtà chi si intende di questi pezzi d’arredamento sa benissimo che si tratta di pezzi appartenenti al mondo dell’antiquariato.

Infatti c’è un vero e proprio mercato che si dedica alle sedie a dondolo, come pure ci sono molti collezionisti che sono perennemente alla ricerca di quei pezzi più antichi e di pregio.

Insomma grazie alla sedia a dondolo dei nonni si potrebbe ottenere una ragguardevole somma. Una somma da utilizzare magari per un viaggio oppure per un fine settimana in completo relax.

Quali sono le sedie a dondolo di valore

Avete in casa una sedia a dondolo vittoriana corrispondente alla fine dell’Ottocento?

In tal caso questo modello potrebbe equivalere a una cifra di 1.500 euro. Però per poter ottenere questo importo con la sua vendita, è indispensabile che si presenti in condizioni ottimali. Quindi deve mostrarsi priva di qualsiasi tipo di difetto e, al massimo, con piccoli segni di usura dovuti semplicemente dal suo utilizzo.

Per quanto concerne invece il modello di sedia a dondolo italiana nella variante col bambù, ossia quello del 1950, potrebbe corrispondere a un valore di 3.000 euro. Questi particolari modelli spesso si possono reperire in vendita su internet.

Difatti sul web si possono pure trovare delle sedie di Vittorio Bonacina che si presentano con delle linee e con uno stile sicuramente molto particolari.

Altri dettagli a tal proposito

Coloro che apprezzano e sono maggiormente alla ricerca dei classici modelli di sedie a dondolo delle donne sono gli esperti e appassionati di design e del settore dell’arredamento.

Precisamente si parla di pezzi molto raffinati destinati alla loro collezione. Inoltre hanno la capacità di impreziosire l’ambiente di casa, per non parlare del fatto di poter beneficiare del suo potere altamente rilassante dovuto dal suo utilizzo.

Le sedie a dondolo antiche si apprezzano per molte motivazioni, una di queste è senza alcun dubbio il ricordo dei nonni che dondolandosi sulla sedia ci narravano tante storie coinvolgenti e fiabe che incantavano tutti.

Ci sono poi determinati modelli che hanno un valore particolarmente considerevole, visto che si tratta di categorie che non si trovano con facilità e, quindi, sono molto più preziose rispetto ad altri modelli che si possono trovare senza alcun problema.

Tra le sedie che valgono di più troviamo quelle di Michael Thonet degli inizi del 1900. Difatti sono ritenute Art Déco e possono raggiungere un valore complessivo di 2.000 euro.

Le tipologie di sedie costituite dal legno incurvato, come il modello 825, piacciono molto per via dello strato lucido e allo stesso tempo scuro di cui dispongono.

Questi modelli possono raggiunger cifre fino a 1.800 euro. Ecco perché quando si trova questo tesoro in cantina bisognerebbe farlo valutare. Le sedie a dondolo con lo stile Chesterfield hanno un valore minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 1.500 euro.

Infine sono molto ambite pure le sedie a dondolo dell’Est, con un valore che può equivalere approssimativamente ai 400 euro, che potrebbero arrivare all’asta fino a 900 euro.

Insomma avere una sedia a dondolo può poter significare avere anche una grande fortuna: come detto, tra le sedie che sembrano valere di più, abbiamo quelle di Michael Thonet del 1900. Le stesse sono ritenute, come detto poc’anzi, Art Déco e possono avere un valore di 2.000 euro. Ecco che ci riferivamo proprio a questa categoria di sedie. E anche alle altre che possono aver più o meno lo stesso valore. Non vale forse la pena capire se i nostri nonni la conservano ancora?