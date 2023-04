Stava facendo lezioni di guida con un amico, quando ha travolto e ucciso la figlia – di appena 6 anni – che è morta sul colpo.

Sembra sia questa la prima, drammatica ricostruzione della tragedia avvenuta poco dopo le 16 di questo pomeriggio a Casalnuovo, periferia est di Napoli. I sanitari, giunti in via Bucciafasca in pochi minuti, non hanno potuto fare nulla per salvare la bambina, che al loro arrivo era già deceduta. Sotto choc il padre della piccola, che è arrivato sul luogo della tragedia in un secondo momento.

Tragedia a Casalnuovo di Napoli: bambina di 6 anni uccisa dall’auto della madre

Sembra che stesse prendendo lezioni di guida la donna che nel pomeriggio di oggi – sabato 22 aprile – ha travolto e ucciso la figlia con l’Audi di un amico. Pare che la donna non abbia ancora conseguito la patente e stesse esercitandosi alla guida della vettura in una zona isolata della cittadina alla periferia est di Napoli. Come riferisce Edizione Napoli, la bambina era davanti alla vettura, quando la madre – che forse voleva inserire la retromarcia – l’ha travolta, colpendo anche il conoscente che era accanto alla piccola di 6 anni e che è rimasto illeso.

Inizialmente sembra che le persone presenti sul posto abbiano riferito alle autorità di un’auto pirata, fuggita via senza prestare soccorso, forse nel tentativo di proteggere la madre. Col passare delle ore però la dinamica della tragedia si sta sempre più delineando.

La tesi che la donna stesse prendendo lezioni di guida è ancora tutta da verificare.

Notizia in aggiornamento.