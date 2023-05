È uno dei volti più potenti della televisione italiana: capito di chi si tratta?

By

È uno dei volti più potenti della televisione italiana. La fotografia parla chiaro. Avete capito di chi si tratta? Impossibile non riconoscerla: è praticamente uguale ad oggi! Ecco chi è la ragazza misteriosa.

Tutte le informazioni sul personaggio misterioso

Individuare il personaggio misterioso di oggi non è complicatissimo. Se vi soffermate a guardare con attenzione la fotografia, potrete notare alcuni dettagli fisici che rispecchiano perfettamente la donna importante e potente che è oggi.

Se non avete però ancora capito di chi si tratta, ecco alcune informazioni che senza dubbio vi ritorneranno molto utili. La bimba nella fotografia oggi ha 48 anni e di professione è una attrice, regista, sceneggiatrice e anche cantante.

È figlia d’arte, il suo papà ha scritto la storia cinematografica della televisione italiana, almeno per quanto riguarda il mondo dell’horror e del mistero. La sua vita sentimentale è nota a tutti.

Per anni ha fatto coppia fissa con un famoso musicista e giudice di un noto talent televisivo. Insomma, avete capito oppure no di chi si tratta? Vi abbiamo dato davvero tantissimi indizi per scoprire l’identità del nostro personaggio misterioso.

È uno dei volti più potenti della televisione italiana: svelata la sua identità

Gli indizi che vi abbiamo fornito poco più sopra dovrebbero aver aiutato ad identificare il personaggio misterioso della fotografia. Avete capito di chi si tratta? Sì, è proprio lei, la bravissima e bellissima Asia Argento.

La figlia del regista e sceneggiatore italiano, il più noto Dario, gode di grande popolarità. Fin da piccolina ha iniziato a muovere i passi nel mondo del cinema. Il merito certamente si deve anche al suo famoso papà Dario che le ha consentito di recitare in alcune sue pellicole di grande successo.

La bravura però di Asia ha contribuito a renderla l’attrice famosa e il personaggio televisivo noto che è oggi. Solo qualche giorno fa l’abbiamo vista sull’Isola dei Famosi 2023.

Ilary Blasi l’ha spedita dalla sorella Fiore che è una delle concorrenti ufficiali del noto reality di sopravvivenza. Che cosa sappiamo della vita professionale e privata di Asia Argento? Praticamente tutto.

Per quanto riguarda il settore professionale, come abbiamo anticipato poc’anzi, inizia da piccolina a recitare. L’abbiamo vista protagonista di alcune pellicole come “Turno di notte” nel 1987 o “Palombella rossa” nel 1989.

Vincitrice anche di un David di Donatello nel film “Compagna di viaggio”, ha avuto successo non solo in Italia ma anche all’estero. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, questa è stata molto turbolenta.

Ricorderete sicuramente il suo compagno più chiacchierato, il musicista Morgan, ex giudice di X Factor, con il quale ha messo al mondo la figlia Anna Lou, anche lei attrice in formazione.

Senza dubbio ricorderete però anche il polverone mediatico che si è sollevato proprio intorno alla figura di Asia Argento quando nel 2017 ha fatto delle dichiarazioni scioccanti. La figlia di Dario Argento ha confessato infatti di aver subito molestie sessuali da parte del produttore Harvey Weinstein durante una festa in Sardegna.

Nello stesso periodo fa anche altre due confessioni pubbliche che lasciano di sasso. L’attrice dichiara di aver subito violenza sessuale anche da parte di un famoso regista italiano – del quale però non fa il nome – e poi da parte di un produttore americano che le avrebbe addirittura fatto assumere stupefacenti prima di compiere l’atto deplorevole.

Non è questo un argomento semplice da affrontare per Asia Argento che nelle diverse e numerose interviste rilasciate preferisce sempre non commentare questi accaduti che hanno segnato in maniera irrimediabile la sua vita e soprattutto la fiducia nei confronti del genere maschile.

Oggi Asia ha voltato pagina, è andata avanti e continua a brillare nel mondo del cinema e della televisione. Nel 2022 ha preso parte al film “Padre Pio” per la regia di Abel Ferrara mentre nel 2023 è nella miniserie “La storia” di Francesca Archibugi.