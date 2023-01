“È un maschietto”, sorpresa dal parterre di UeD: chi è rimasta incinta

UeD, lo studio di Maria De Filippi si colora di azzurro: sta per nascere un maschietto. Lei, amatissima protagonista di Canale 5, è rimasta incinta di lui.

Sarà presto mamma di un maschietto: che sorpresa dal parterre di UeD! Ecco chi ha fatto il dolce annuncio emozionando tutti sui social.

Fiocco azzurro a UeD

In questi mesi, tanti ex partecipanti al salotto dei sentimenti di Canale 5 hanno rallegrato i telespettatori del dating show mariano con liete notizie come quelle di gravidanza. Pensiamo per esempio a Clarissa Marchese, ex tronista della trasmissione, già mamma di Arya, che si appresta a mettere al mondo un’altra vita.

Insieme da tanto tempo con Federico Gregucci che è diventato qualche anno fa suo marito, loro sono una delle coppie più belle formatesi negli studi di Uomini e Donne. La cicogna torna però nuovamente a fare visita alla corte mariana.

Nelle scorse ore, con grande sorpresa di tutti, un volto noto del parterre di UeD annuncia di essere in attesa di un maschietto. L’amore trionfa ancora e Cupido benedice l’unione con la nascita di un bebè.

Chi è che è rimasta incinta? Ecco la famosissima dama che ha deciso di fare il dolce annuncio sui social. Che grande emozione per i fan della trasmissione che sono rimasti a bocca aperta.

Chi è la dama di Uomini e Donne in dolce attesa

Dolci notizie per un volto noto e amatissimo della trasmissione mariana: lei è incinta! La fortunata è Marianna Acierno. La bella bionda ha annunciato solo qualche settimana fa di essere in attesa del suo secondo bebè mentre nelle scorse ore ha rivelato ai suoi tantissimi seguitori il sesso del futuro nascituro: un maschietto.

Si tratta della seconda gravidanza, per l’appunto, per la bella ex corteggiatrice del salotto dei sentimenti di Canale 5 che è già mamma della piccola Ginevra nata ad aprile 2022. La Acierno è un volto noto per gli appassionati del dating show Mediaset.

Se vi state chiedendo chi è la bella Marianna, eccovi accontentanti. La Acierno è stata corteggiatrice dell’ex tronista Paolo Crivellin che oggi fa coppia fissa con Angela Caloisi, la sua scelta.

Marianna è conosciuta però anche per aver avuto una lunga storia sentimentale con l’ex di Ludovica Valli, il casertano Fabio Ferrara. Dopo la fine della sua esperienza nella trasmissione di Maria De Filippi, la Acierno non si è arresa di fronte all’ennesima delusione d’amore.

Al contrario, si è fatta forza ed è andata avanti. Qualche tempo dopo il palo preso da Paolo Crivellin, ecco che il suo cuore addormentato si risveglia e torna a battere per un altro uomo: il suo nome è Andrea che nel mondo dello spettacolo non ci ha mai messo piede e che ancora tutt’oggi è il suo amorevole compagno.

L’emozionante scatto social

I due solo lo scorso aprile hanno annunciato sui social la nascita di Ginevra che da entrambi era tanto desiderata e oggi la coppia si prepara nuovamente a diventare genitori. Non sappiamo ancora quale nome porterà il piccolo che si appresta a nascere.

La bella ex corteggiatrice ha voluto però condividere il sesso del futuro nascituro pubblicando uno scatto dolcissimo. In una sua Instagram story, Marianna mostra l’immagine di un braccialetto e poco sopra troviamo la didascalia “It’s a boy” cioè “È un maschietto”.

Marianna è oggi proprio come la ricordiamo ai tempi di UeD: dolce e bellissima, si mostra spesso su Instagram anche con la sua piccolina per la quale prova un amore infinito. Tutta la sua la tenerezza di mamma è evidente e siamo sicuri che la Acierno non vede l’ora di tenere tra le sue braccia oltre che Ginevra anche il piccolino che tra qualche mese verrà alla luce a rallegrare la loro già splendida famiglia.