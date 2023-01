Carlo III ingestibile, furiosa lite a palazzo reale: Camilla Parker traumatizzata

Carlo III come nessuno l’ha mai visto. Scoppia la furiosa lite a palazzo reale. La moglie, Camilla Parker, è traumatizzata. Che cosa è successo nel Regno Unito? La vicenda ha dell’assurdo.

Non sembra tirare buon vento in quel dei Windsor. Carlo III è ingestibile, Camilla Parker invece traumatizzata. Ecco che cosa è successo a palazzo reale. Scandalo nella Royal Family.

Carlo III, sovrano ingestibile e furioso

Sono trascorsi più di tre mesi da quando Carlo III è salito sul trono che un tempo fu di sua madre, la Regina Elisabetta. L’8 settembre 2022, la Queen più famosa del mondo, si spegneva a Balmoral all’età di 96 anni e lui, a 73 anni, ha finalmente ottenuto la corona tanto agognata.

Per anni è stato preso di mira, ironicamente, dai tabloid inglesi e internazionali. Definito come “l’eterno principe” perché tutti credevano nell’immortalità quasi scaramantica di Queen Elizabeth, oggi siede sul trono di una delle nazioni più potenti d’Europa.

Ci rendiamo benissimo conto che portare un titolo come il suo ed essere a capo della Royal Family britannica, è cosa complicata. Tutti i giorni vediamo gossip reali che sbucano sul conto di questa famiglia reale che non fa mai annoiare i curiosi, i seguitori e i giornalisti.

Carlo, in pubblico, si mostra sempre come un sovrano affabile e gentile. Eppure sapete che anche il re ha perso la pazienza? Camilla è rimasta traumatizzata. Scoppia la lite a palazzo reale. Ecco che cosa è accaduto.

Camilla traumatizzata: scoppia la lite a palazzo reale

“Tra moglie e marito non mettere il dito”, si dice così, no? E chi meglio di Camilla dovrebbe sapere che il consorte, talvolta, può essere particolarmente irascibile? Lei lo ha sperimentato più volte sulla sua pelle.

Il nuovo sovrano d’Inghilterra e la nuova Regina consorte, sono saliti al trono inglese l’8 settembre 2022 con la morte della Regina Elisabetta. Il prossimo 6 maggio 2023, ci sarà la loro incoronazione ufficiale come reggenti del Regno Unito.

Sicuramente, è un periodo molto delicato questo per la Royal Family, un momento di transizione sotto ogni punto di vista sia storico che governativo. Re Carlo si è ritrovato a prendere le redini di una nazione che non è sicuramente semplice da gestire ed essere poi il capofamiglia, ufficialmente, di una delle families reali più chiacchierate e complicate del mondo non è assolutamente facile e i suoi scatti di ira sono la dimostrazione che perdere la pazienza si può, anche per un sovrano.

Sapete che cosa è successo a palazzo reale? Si dice che Camilla sia rimasta traumatizzata. A raccontare un episodio particolare, è lo scrittore Andersen che anche in uno dei suoi libri ha voluto mettere in evidenza il carattere non tanto affabile, come si può vedere spesso in pubblico, del nuovo monarca.

Secondo quanto raccontato dallo scrittore, Carlo sarebbe stato capace addirittura di terrorizzare Camilla. Che cosa è successo? Ve lo spieghiamo noi nel dettaglio. Affezionatissimo ai suoi gioielli, pare proprio che Re Carlo, inavvertitamente, li abbia fatti scivolare del lavandino e… apriti cielo!

Il sovrano avrebbe iniziato a urlare a squarciagola e a innervosirsi, finendo per rompere addirittura il lavandino. Le urla del monarca sarebbero arrivate fin nella stanza di Camilla che terrorizzata, avrebbe chiesto aiuto allo staff.

Eppure, si dice che la nuova Regina consorte sia quasi abituata agli scatti d’ira del marito. L’ultimo, quello pubblico, lo abbiamo visto in mondovisione tutti quanti quando si è seduto sul suo trono per firmare alcuni documenti reali (a seguito della sua salita al potere), dinanzi ad una penna che non funzionava.

Iconica è diventata la sua faccia, furiosa, che parlava da sola. Insomma, non è sempre tutto rosa e fiori a palazzo reale. Il peso della Corona inizia a farsi sentire.