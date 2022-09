“È svenuta”, arriva l’ambulanza al GF Vip 7: la regia stacca tutto | VIDEO

Dopo la prima settimana dalla messa in onda, i concorrenti del GF Vip 7 già ne stanno combinando di ogni. Stavolta, però, è dovuta intervenire l’ambulanza. Vediamo cosa è successo.

Uno dei concorrenti del GF Vip 7 ha avvertito un malore e la regia, dopo aver staccato tutto, ha fatto arrivare l’ambulanza.

GF Vip 7: cos’è successo in una settimana

Il GF Vip 7 è iniziato il 19 settembre 2022 ma ancor prima del suo inizio, sono nate svariate polemiche. In primis, ha destato scalpore il fatto che Orietta Berti sia diventata opinionista e abbia accettato un cachet stellare. Insieme a lei c’è Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis che aveva affermato di non voler fare più l’opinionista.

Ad alimentare il gossip, Elenoire Ferruzzi e le accuse contro Luca Salatino e la sorella di Elettra Lamborghini con le sue dichiarazioni. Stavolta, però, a far parlare di se è stato un altro concorrente che ha accusato un malore. Vediamo di chi si tratta e cosa è successo.

Chi si è sentito male

La sera del 27 settembre le telecamere della casa del GF Vip 7 erano focalizzate su un dialogo tra Elenoire Ferruzzi ed altre inquiline della casa quando, improvvisamente, si sentono delle richieste di aiuto da parte di altre concorrenti. Così la regia sposta le videocamere e si focalizza su una scena: Cristina Quaranta è svenuta.

In cucina, infatti, Cristina Quaranta è a terra priva di conoscenza. Nel momento in cuiAl che Carolina Marconi, Sara Manfuso, Elenoire Ferruzzi ed Antonella Fiordelisi chiedono che la produzione intervenga. Perciò, la regia pensa bene di staccare la diretta per far sì che le operazioni di soccorso della Quaranta potessero intervenire mantenendo la privacy della donna.

Non si sa bene cosa sia accaduto. All’inizio si credeva che la donna avesse avuto qualche dolore di stomaco. La macchina che c’è dietro il programma si è mobilitata, tanto da far arrivare un’ambulanza per soccorrere la concorrente.

Qualche ora dopo è arrivata una comunicazione ufficiale da parte del GF Vip 7 che ha comunicato quanto segue:

Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip.

Per fortuna, è andato tutto bene ma i telespettatori, la per la, sono rimasti sotto choc e con un grande senso di impotenza. Nelle ore successive, Cristina Quaranta è apparsa serena seduta sul divano insieme ai suoi coinquilini. Sarebbe stato brutto che la concorrente abbandonasse il programma poiché, ad oggi, viene considerata come un personaggio chiave dell’attuale Gf.