Dopo giorni di ricerca, le forze dell’ordine sono riusciti a trovare l’uomo che ha travolto e ucciso l’ex ciclista Davide Rebellin mercoledì scorso. Il camionista, che era fuggito senza prestare soccorso al 51enne, è un camionista tedesco che ha 50 anni.

L’uomo, a cui nel 2014 era già stata ritirata la patente, non è stato arrestato perché in Germania non esiste il reato di omicidio stradale.

Il “pirata della strada” che ha travolto e ucciso il ciclista Davide Rebellin mercoledì sulla Regionale 11, a Montebello Vicentino è stato trovato. Si tratta di un camionista tedesco di 50 anni, ed è stato individuato grazie al lavoro di due giorni delle forze dell’ordine che hanno scandagliato una rosa di targhe, estrapolandole dalle telecamere di videosorveglianza dove è avvenuto l’incidente del 51enne, che si stava allenando con la sua bici. L’uomo non verrà arrestato perché in Germania non esiste il reato di omicidio stradale.

La dinamica ancora non è chiara agli inquirenti. Secondo le prime ricostruzioni, poco dopo aver travolto Rebellin, che si era ritirato dalle corse agonistiche solo a ottobre, il camionista si sarebbe fermato nel piazzale di un locale per controllare la carrozzeria del suo mezzo, poi è ripartito. I carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni, e avviato le ricerche a cui hanno collaborato anche i colleghi tedeschi e l’Interpol.

Nonostante nel suo Paese, però, non sia punibile: sulla sua testa pendono le pesanti accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso. E secondo le indiscrezioni, all’uomo era già stata levata la patente nel 2014.

