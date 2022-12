Bonus bollette 250 euro, chi può averlo entro il 30/12: abbassi i costi in bolletta

In arrivo bonus bollette per voi entro questa data: se vi date una mossa potrete godere di diversi vantaggi. Ecco quando inoltrare la domanda.

Forse ancora non lo sapete, ma presto potrebbe arrivare nelle vostre mani un bonus bolletta di ben 250 euro entro il 30/12. È questa la data ultima per poterlo richiedere. Non perdete questa opportunità tutta per voi!

Cosa rappresentano i bonus in questo periodo

Sicuramente non stiamo attraversando un periodo molto positivo e i motivi sono davvero tanti.

Diverse sono le problematiche che ci stanno mettendo una certa tensione e una certa ansia.

Nel periodo che stiamo vivendo, la parola bonus sicuramente, però, ha un grande valore. Questo perché le bollette sono davvero salate e anche la vita in generale. Le famiglie non riescono a tenere il passo con tutto e non riescono a far fronte alle varie spese.

Pensate che solo nel mese di Ottobre le bollette hanno subito un incremento del 60%: non stupiamoci dunque se alcuni di noi non hanno più la possibilità di pagare le bollette.

Per fortuna la Meloni sta pensando di destinare dei bonus preziosi al fine di sostenere questo peso.

Iniziative che fanno e che possono fare una grande differenza.

Bonus sociale: gli aggiornamenti

Prima di parlare del bonus da 250 euro, facciamo riferimento al bonus sociale, poiché sembrano esserci degli aggiornamenti importanti proprio a tal proposito.

Grazie al governo Meloni vi sarà un aumento di coloro che potranno beneficiare del bonus sociale.

Iniziamo dunque a dire questo, se si tocca il tema dei bonus: più persone potranno godere del bonus sociale che fino ad un primo momento copriva solo le famiglie che avevano un ISEE che non superava i 12.000 euro e quelle con un ISEE che non superava i 20.000 euro, ma solo se si avevano 4 figli a carico o anche di più.

Inoltre potevano godere di tale bonus anche chi riceveva il reddito e la pensione di cittadinanza e chi era legato a macchine salvavita energivore.

Ora però tutto cambia con il governo Meloni: ora potranno beneficiare di tale bonus sulle bollette anche le famiglie con un ISEE che non supera i 15 mila euro.

Concretamente molte famiglie potranno beneficiarne, nello specifico ben un milione in più di persone potranno riceverlo. Parlare di questo significa anche parlare di una moratoria di sei mesi se si parla di distacco delle bollette.

Parliamo di un provvedimento che ha lo scopo di evitare che alcuni rimangano senza luce e senza gas soprattutto nel periodo invernale, anche se non si riescono a pagare la bollette.

Insomma aiuti importanti questi che consentono a molti di noi di stare meglio e di vivere meglio e con meno ansia, se possibile.

Bonus 250 euro bollette: cosa sappiamo a tal proposito?

Detto questo ora pensiamo al bonus bolletta da 250 euro. Diciamo che con questo bonus, non c’entra nulla il governo e infatti la maggior parte dei bonus vengono messi in campo a livello comunale.

Ecco che dunque stiamo parlando di un bonus comunale, messo in campo dal comune di Pisogne a favore di tutte quelle famiglie che hanno un ISEE che non supera i 20mila euro.

Ecco che bisogna dunque rispettare questo requisito per poterlo ricevere. Ma cosa occorre fare per richiederlo?

Dovrete inviare la domanda entro il 30 Dicembre: sappiate che tale bonus sarà dato solo una volta. Come vedete, un requisito necessario è proprio l’ISEE come per gli altri aiuti locali.

Se non siete di questo comune, consultate pure i bonus dei vostri comuni, magari qualcosa ci sarà anche per voi sotto l’albero di Natale. Insomma andate a controllare.

Se invece siete di questo Comune, allora non perdete tempo e inviate la vostra domanda. I 250 euro potrebbero essere presto tutti vostri.

Cosa aspettate quindi?