“È stata sua complice”, clamoroso: chi è stato il terzo incomodo tra Totti e Ilary

Un nuovo nome è apparso nella storia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ovvero Alessia Solidani, la parrucchiera della showgirl che ha fatto da tramite con la conduttrice e l’amante. Ecco chi è la donna complice della conduttrice.

Un nome che in molti non si aspettavano quello di Alessia Solidani, fatto da Francesco Totti durante la sconvolgente intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera.

Lei, amica e confidente di Ilary Blasi da vent’anni, avrebbe aiutato la showgirl a organizzare gli incontri con l’amante, o almeno così afferma l’ex calciatore che ha svelato questo segreto che ha cambiato le carte in tavola sulla separazione. Ma chi è questa donna? Scopriamo di più su di lei.

Chi è Alessia Solidani, la confidente di Ilary Blasi tramite con il suo amante

Alessia Solidani molti la conoscono come l’hairstylist dei vip: infatti, la parrucchiera ha ben cinque saloni nei quartieri più in di Roma, come Prati, Monteverde, i Parioli, Talenti e all’Eur.

Molti vip sono suoi clienti fissi, come Michelle Hunziker, Michela Quattrociocche e Sabrina Ferilli. Ma la più chiacchierata di queste è Ilary Blasi, con la quale ha instaurato un vero e proprio rapporto di amicizia da vent’anni.

La parrucchiera, infatti, aveva già aiutato Ilary con i capelli il giorno del suo matrimonio, il 19 giugno 2005, una data storica che tutti ricordano e che coronò l’amore tra la showgirl e Francesco Totti.

Ora, questo nome esce fuori grazie alle forti dichiarazioni del Pupone, che addita Alessia come la complice della relazione che Ilary Blasi portava avanti già da un bel po’.

Ilary e Alessia sono praticamente cresciute insieme: quando si sono conosciute, la conduttrice aveva solo 19 anni e l’hairstylst 7 in più e non era ancora così nota tra i vip italiani.

Con gli anni, le carriere di entrambe le donne sono decollate e insieme hanno festeggiato i successi dell’altra, diventando sempre più legate.

Talmente tanto che Ilary si fidava ciecamente di lei e, a quanto pare, le ha chiesto di aiutarla a portare avanti la sua relazione clandestina.

Alessia Solidani è stata anche contattata da alcune testate, tra cui Fanpage, alla quale ha risposto con un no comment, soprattutto perché si tratta di una situazione molto privata: “Sono stata messa in mezzo pubblicamente, ma sono persone che stanno soffrendo, quindi lo capisco”.

Ilary Blasi e Francesco Totti, una rottura che diventa un caso mediatico

Ormai, la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti è diventata per forza di cose un caso mediatico di cui si parla da mesi.

L’intervista di Francesco Totti è solo l’ultima bomba sganciata ultimamente, parole inaspettate che hanno cambiato la situazione e che, forse, l’hanno anche peggiorata.

Ma in questi giorni anche Fabrizio Corona è tornato in campo, contro Ilary Blasi, sua “nemica” pubblica da tempo, a quanto pare proprio dai tempi del matrimonio dei due vip.

Corona è pronto a raccontare gli altarini che conosce sui due protagonisti di questa vicenda e, sui social, continua a mandare messaggi mirati alla Blasi e al suo ex Totti.

Nelle ultime ore, ha scritto: “È risaputo che nei periodi di piattume e crisi come questi che stiamo vivendo, le vicende di gossip prendono il sopravvento su tutto. Questa è una storia italiana che dire di gossip è riduttivo visto che anche i maggiori media di informazione non fanno altro che ricamare sulla vicenda”.

Ha poi criticato la scelta del Corriere della Sera di intervistare Totti, definendolo addirittura analfabeta: “Cerco di far capire in tutti i modi all’opinione pubblica che è una grande presa in giro che descrive alla perfezione il mondo malato dell’informazione italiana e della televisione. Non si possono strumentalizzare i quotidiani a proprio uso e consumo.”

Insomma, la questione si fa calda e il caos è dietro l’angolo.