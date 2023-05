È stata eletta come spiaggia migliore d’Italia: proprio lei ha conquistato il podio

Ha conquistato il podio per la sua bellezza e la sua pulizia: questa è la spiaggia migliore d’Italia da visitare subito.

L’Italia vanta località marittime e spiagge che ogni anno incantano. Sono bellissime, pulite e consentono l’incremento del turismo non solo da parte di viaggiatori del posto ma con turisti che arrivano da ogni parte del mondo. Una caratteristica particolare è l’aggiudicarsi la tanto desiderata Bandiera Blu, un plus che mette l’accento sulla pulizia delle acque e non solo. Una in particolare, per il 2023, risulta essere la spiaggia migliore d’Italia.

Bandiere blu 2023: le spiagge italiane più belle

In un Paese così bello come l’Italia è impossibile decretare una sola spiaggia bella. Le Bandiere Blu aumentano di anno in anno, confermando la bellezza di questi luoghi da cartolina.

La Liguria nel 2023 raggiunge ben 34 località nel 2023, mentre la Puglia sale a 22 titoli per il mare e le spiagge più belle. Gallipoli, Isole Tremiti, Leporano e Vieste sono le nuove entrate dell’anno.

Si passa poi alla Toscana e alla Campania, con nuovi ingressi che regalano loro ben 19 Bandiere Blu. Le Marche raggiungono le 18 bandiere e la Sardegna arriva a ben 15 località marittime spettacolari.

Da non dimenticare anche l’Emilia-Romagna con 9 bandiere e una uscita: Cattolica ha lasciato il posto a Gatteo. Il Veneto ha riconfermato le sue bellezze, mentre la Basilicata può godere di tanta bellezza per i suoi turisti.

In totale si parla di 458 spiagge per 226 comuni, 84 approdi per il turista e 17 località in più rispetto al 2022. I dati sono stati annunciati dalla Foundation for Environmental Education (FEE), attraverso la 37ma edizione dell’eco-certificazione tra le più importanti ad oggi esistenti.

Per l’Italia è sicuramente un buonissimo risultato, così da poter dare ai suoi abitanti e ai turisti un motivo in più per amarla in estate e in inverno. L’attenzione e la cura dei luoghi è così importante da aggiungere ogni anno qualche luogo, nel pieno rispetto dell’ambiente e della natura.

La spiaggia migliore d’Italia: il primato 2023

Come accennato, per questo anno 2023 le spiagge con la Bandiera Blu in Italia sono aumentate. Una bellissima notizia, considerando che il nostro Paese sia annoverato come luogo di vacanza ideale per il suo mare cristallino, servizi e spiagge di ogni tipo. Dalla sabbia fine e bianca, sino agli scogli che accompagnano verso l’acqua cristallina.

La novità del 2023 con la spiaggia migliore d’Italia è sicuramente Laigueglia, in Liguria.

La regione Liguria è sicuramente abituata a ricevere riconoscimenti di questo tipo, con una collezione di Bandiere Blu che aumentano di anno in anno. Un posto ricco di attrattive per il turista, con località che si contrappongono tra mare e montagna sino alle bellezze del territorio. Quest’anno si sono aggiunte ben due spiagge al lungo elenco, e la località ligure ha conquistato il cuore di tutti i turisti italiani e internazionali.