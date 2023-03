“È stata diseredata”, la triste indiscrezione da Monaco: terremoto dai Grimaldi

La famiglia Grimaldi di nuovo nell’occhio del ciclone. Scoppia il terremoto nel Principato di Monaco. Arriva la triste indiscrezione che lascia il mondo a bocca aperta: lei fatta fuori, è stata diseredata.

Terremoto in casa Grimaldi

La famiglia Grimaldi torna ad essere la protagonista della scena mediatica. Se fino ad ora il primo posto tra i reali più chiacchierati era senza dubbio quello detenuto dai Windsor, adesso cambia tutto.

Nuovi problemi si affacciano nel Principato di Monaco e arriva l’indiscrezione triste che spezza il cuore dei sudditi: lei fatta fuori, diseredata da ogni bene. Chi si ritrova ad affrontare un momento drammatico?

Lo scopriamo immediatamente. I Grimaldi hanno sempre fatto parlare di sé per via di scandali e clamori che da anni ormai si verificano in una delle corti più chiacchierate del mondo.

Questa volta però, a far parlare è una delle protagoniste femminili più importanti dell’antico casato. Questo scoop lanciato dai settimanali tedeschi e non solo, sta facendo ormai il giro del mondo. Ecco chi non vedrà uno solo centesimo.

Lei diseredata: scoppia lo scandalo a Monaco

Dal Principato di Monaco arriva la notizia che nessuno si aspettava: lei diseredata, non vedrà un solo centesimo. Chi è la sfortunata? Stiamo parlando di Charlene Wittstock. La moglie del principe Alberto, mamma di gemellini Jacques e Gabriella, si ritrova al centro di un dramma familiare senza precedenti.

Come racconta il settimanale tedesco Bunte, la bella sudafricana è stata esclusa dall’eredità della principessa Grace. La Kelly, mamma di Stephanie, Carolina e Alberto, nonché una delle donne più iconiche del Novecento, ci ha lasciati ormai un bel po’ di tempo fa.

La sua eredità, davvero ricca non soltanto in denaro ma anche in beni e vestiti, è stata ripartita tra figli e nipoti ma anche tra cognati, nuore e generi. Spunta però un dettaglio che lascia senza parole: solo Charlene non avrebbe visto nemmeno un centesimo del patrimonio della suocera.

A godere invece di tante ricchezze dal valore inestimabile è Charlotte Casiraghi che ha avuto l’onore di ricevere non soltanto soldi ma anche gioielli e vestiti appartenuti alla famosa donna.

Come mai invece la moglie di Alberto non ha potuto godere di nulla? Secondo il settimanale sopra menzionato, per una ragione molto semplice: l’eredità monetaria l’ha intascata il principe Alberto mentre per quanto riguarda i vestiti, la principessa sudafricana non avrebbe trovato nulla di performante al suo fisico snello e alla sua altezza considerevole (pensate che Charlene è alta più di un metro e ottanta!).

Anche se non ha ricevuto nulla in eredità dalla suocera non si può certo lamentare Charlene Wittstock che da quando è diventata principessa del Principato di Monaco, ha rimpinguato il suo conto corrente che già in precedenza era piuttosto considerevole.

Tra le reali più fashion di sempre, seconda soltanto a Kate Middleton e a Letizia di Spagna, la moglie di Alberto adora spendere i soldi in abiti e gioielli. La principessa avrebbe sborsato ben 740 mila euro per arredare la sua cabina armadio e comprato vestiti e gioielli di brand svizzeri per un valore di oltre 15.000 euro solo negli ultimi mesi.

Si ritorna Dunque a parlare della principessa più chiacchierata del mondo questa volta per l’indiscrezione che sta facendo il giro del pianta. Finalmente, i problemi coniugali e di salute sono un ricordo del passato.

Parentesi ereditaria a parte, la Wittstock sta vivendo un momento fantastico sia con Alberto che con la famiglia. Ritornata a detenere le redini di uno dei principati più famosi del mondo, ha riconquistato finalmente la scena mettendo da parte persino la principessa Carolina che per lungo tempo ha tentato di sbarazzarsi della cognata.

Anche le cose con Alberto vanno più che bene. Spesso paparazzati a eventi pubblici insieme, è evidente la felicità di coppia e l’amore che finalmente è ritornato. Mamma felice, moglie soddisfatta e principessa amata, la vita della sudafricana procede davvero a gonfie vele.

Non possiamo dire lo stesso invece per la nipote acquisita, Charlotte Casiraghi, che si ritrova ad affrontare, secondo alcune indiscrezioni, problemi coniugali con il marito Dimitri Rassam.

Rottura in arrivo per loro? Per il momento queste sono soltanto indiscrezioni ma le news dal Principato fanno preoccupare. Il punto di rottura potrebbe presto manifestarsi e far scoppiare un’altra coppia amatissima il cui amore però in queste settimane è messo alla prova.