È scontro nel governo sul caro affitti: Bernini risponde a Valditara

Mentre migliaia di studenti si riuniscono, in tutta Italia, davanti ai rettorati in protesta per il caro affitti, è scontro tra i ministri Valditara e Bernini.

Il ministro Valditara non ha perso occasione per gettare benzina sul fuoco, in un recente intervento su Sky. Sulla questione caro affitti nelle città universitaria, il ministro dell’Istruzione ha puntato il dito sulle amministrazioni comunali di centrosinistra. La replica, oltre che dalle opposizioni, è arrivata anche da parte del ministro dell’Università Anna Maria Bernini: “Evitare inutili polemiche”.

Caro affitti, Valditara punta il dito contro i comuni di centrosinistra

In tutta Italia, migliaia di studenti si sono riuniti con delle tende davanti ai rettorati delle università, in segno di protesta per il caro affitti che sta dilagando nelle grandi città del nostro Paese. L’aumento dei prezzi nelle città universitarie ha reso quasi impossibile per uno studente la vita durante gli studi, e la protesta partita da Milano – che come noto ormai ha raggiunto cifre per l’affitto anche solo di una camera spropositate – ha raggiunto Roma, poi Bologna, Torino, Cagliari, Padova e Pavia.

Gli studenti dell’Unione degli universitari di Pavia pianteranno le tende a Piazza Da Vinci, così come a Padova i ragazzi prenderanno posto di fronte a Palazzo del Bo. E ancora a Perugia a Piazza Italia; mentre a Milano i giovani si sono radunati di fronte al Politecnico con la Terna Sinistrorsa. Altre manifestazioni Udu andranno in scena anche a Bologna nelle prossime ore.

In questo contesto, il ministro Valditara non ha perso occasione per gettare benzina sul fuoco, in un recente intervento su Sky ha puntato il dito sulle amministrazioni comunali di centrosinistra: “Io credo che il problema del caro affitti è grave ma tocca le città governate dal centrosinistra. Evidenzio come nelle città dove ci sono gli accampamenti degli studenti non sono state attivate dalle giunte comunali politiche a favore dei giovani e degli studenti per offrire loro un panorama abitativo decoroso”.

Anna Maria Bernini contro Valditara: “Coinvolgimento e dialogo, no alle polemiche in questo momento”

Una provocazione, quella del ministro all’Istruzione che ha suscitato la reazione della ministra Anna Maria Bernini, che dal suo ministero all’Università invita al dialogo e al coinvolgimento, piuttosto che alla polemica inutile.

Secondo quanto scritto dall’Ansa in queste ore, il ministero dall’Università e alla Ricerca avrebbe sottolineato come la contrapposizione con le amministrazioni locali al momento sia del tutto controproducente, nel trovare una soluzione efficace. Il problema per il caro affitti è un grave problema per i ragazzi, e la trada, riporta l’Ansa da fonti del ministero, deve essere quella “del dialogo e del coinvolgimento, senza alimentare le polemiche inutili”.