Cosa è stato deciso sulla Juventus e sul caso plusvalenze, oggi

Mentre il Milan e l’Inter aspettano di giocarsi una delle notti più belle di sempre, oppure una delle più brutte, la Juventus, che pure domani sarà impegnata in una semifinale di Europa League contro il Siviglia, che potrebbe essere anche l’unica speranza – a meno che non ci si metta la Uefa a stopparla – di entrare in Champions League il prossimo anno, attende un verdetto, o più di uno. Li attenderà, meglio, dalla Corte d’appello federale che il 22 maggio si pronuncerà nuovamente sulla questione relativa al caso plusvalenze, e dalla Cassazione, a cui il Gup ha deciso di rinviare la decisione sulla competenza territoriale facendo slittare quindi tutto al 26 ottobre.

Ci sono giornate in cui essere un tifoso di calcio è più difficile degli altri giorni, ma forse è in quel momento che si capisce ancora di più chi c’è per davvero, e chi lo fa per moda. A volte i giorni difficili possono trasformarsi in vittorie, altre volte in sconfitte clamorose, che segnano e fanno male anche a distanza di anni. Lo sarà per i tifosi del Milan e dell’Inter, oggi, che si stanno giocando una finale di Champions League a vent’anni di distanza dall’ultima volta in un derby, lo è per quelli della Juventus, che un pensiero al campo lo stanno dando, ma non così tanto.

Nonostante, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri, domani, si giocherà l’entrata in un’altra finale, quella di Europa League contro il Siviglia, che è la regina della competizione, c’è qualcos’altro che preoccupa i bianconeri, magari non i giocatori, che sono stelle che passano, e poche restano, anche se comunque si portano indietro un ricordo. Uno riguarda la dirigenza, meglio la ex dirigenza, e la stessa società, l’altro, invece, concerne più prettamente il futuro di una squadra che potrebbe dover rinunciare a tutto quello che ha creato in questo campionato, in questa stagione.

Il Gup ha rinviato alla Cassazione la decisione sulla competenza territoriale per l’inchiesta sui conti della Juventus

Sul primo, il Gup, ovvero il giudice per l’udienza preliminare, di Torino, Marco Picco, ha rinviato alla Corte di Cassazione la decisione sulla competenza territoriale, sollevata dalla difesa, nel merito dell’inchiesta della Procura del capoluogo piemontese, che vede come indagati, tra gli altri, la stessa società e l’ex presidente, Andrea Agnelli. La decisione se il processo potrebbe essere spostato a Milano, in cui ha sede la Borsa, o a Roma, o rimanere a Torino, come chiedono invece la maggioranza delle parti civili, dovrebbe arrivare entro una ventina di giorni, ma solo il 26 ottobre, a campionato iniziato, ci sarà una nuova udienza preliminare, in cui si deciderà effettivamente sugli indagati saranno rinviati a giudizio oppure no.

Intanto, oggi, altre tessere si sono aggiunte al mosaico di chi vuole che si vada avanti. Mentre i legali della Juventus si prestavano a difendere i colpi anche del fondo libico Lafico, che aveva chiesto di essere ammesso fra le parti civili, il Gup ha deciso di ammettere la Codacons, la Consob e movimenti consumatori, lasciando fuori soltanto alcuni piccoli azionisti.