È riapparso dopo 100 anni, il ritrovamento sorprende gli studiosi: non si è estinto

Dopo più di 100 anni ha fatto ritorno un animale incredibile. In tantissimi credevano che si fosse estinto definitivamente. Scopriamo di chi si tratta.

Ecco qual è l’animale che ha fatto ritorno dopo tantissimi anni. Il ritrovamento sorprende gli studiosi.

Ritrovato un animale estinto

Di recente, sarebbe stato avvistato un animale considerato ormai estinto. Ci riferiamo a un animale bellissimo, che non veniva più visto ormai dal 1882.

Da molti anni ormai, gli studiosi hanno cercato di ritrovare quest’esemplare scomparso e lo hanno fatto in tutti i modi. Per fortuna, di recente hanno finalmente raggiunto il loro obiettivo.

In molti sostengono che vi fosse soltanto 1% della probabilità che quest’animale sarebbe ricomparso: contro ogni statistica, quest’animale sarebbe ritornato a casa, nell’isola di Ferguson.

Ad avvistarlo, però, non sarebbero stati direttamente i ricercatori, ma un cacciatore locale, che avrebbe segnalato immediatamente l’avvistamento agli esperti. Fino a quel momento, gli studiosi avevano fatto di tutto per ritrovare l’animale: in particolare, avevano disseminato tantissime trappole che hanno permesso il suo rintracciamento.

Ma qual è l’animale del quale stiamo parlando? Ecco che ve lo sveliamo di seguito. Si tratta di un uccello non molto conosciuto in Italia, proprio perché non si è mai insediato nel nostro Paese. Possiamo trovarlo, invece, in altre zone del mondo: in quelle, ad esempio, ricche di foreste, che però minacciano di scomparire per sempre a causa dell’intervento dell’uomo.

Ritorna il fagiano dalla nuca nera

Di recente, è stato ritrovato presso l’isola di Ferguson il fagiano dalla nuca nera, un volatile bellissimo di tipo piccione fagiano, il cui nome scientifico è Otidiphaps nobilis.

Ma come mai, allora, se quest’uccello era istinto possediamo così tanto materiale su di lui e tantissime foto? Perché in realtà quest’uccello non si era estinto sulla faccia della terra, ma soltanto in una particolare zona, quella dell’isola di Ferguson.

Quest’uccello appartiene alla famiglia delle Columbidae e di solito è diffuso presso la foresta pluviale primaria della Nuova Guinea. Si localizza sia nelle zone montuose che in pianura.

Si tratterebbe di una specie di uccello piuttosto tranquillo, che si nutre sia di semi che di qualsiasi tipo di frutto che cade dagli alberi. Non crea il suo nido sugli alberi, bensì a terra, protetto dai cespugli. Tutte le volte che depone le sue uova, l’incubazione dura circa 4 settimane.

In base alle ultime notizie, sarebbe considerato a rischio estinzione anche nelle zone in cui solitamente abitava. Questo per via della deforestazione, un fenomeno che continua a minacciare sia lui che molte altre specie di animali bellissimi.

L’avvistamento dell’uccello nell’isola di Ferguson, quindi, non può fare altro che indurre a gioire i tantissimi appassionati ornitologi e gli studiosi di animali. Ora le varie associazioni vogliono fare davvero di tutto affinché questo fagiano continui a riprodursi nell’isola e in altre zone del mondo, dove andrebbero preservate le foreste proprio per garantire la sua sopravvivenza.