È questo il miglior collagene, fallo ogni sera e resterai stupito dai risultati

Pelle tonica e rimpolpata anche a 60 anni? Vuoi dimenticarti delle antiestetiche rughe? Allora continua la lettura: è questo il miglior collagene che puoi realizzare con le tue mani!

Ti guardi allo specchio e ciò che vedi non ti piace: viso rugoso, pelle spenta e piena di imperfezioni. Come risolvere questi problemi in modo naturale? Ecco la soluzione: con questa maschera al collagene, sembrerai più giovane di 15 anni!

Come avere una pelle perfetta ad ogni età

È proprio vero quando si dice che “prevenire è meglio che curare”. La pelle rappresenta il nostro bigliettino da visita eppure ci preoccupiamo di prenderci cura di essa solo in età avanzata, quando ormai macchie cutanee, rughe e inestetismi sono più che evidenti.

I dermatologi sostengono che è necessario proteggere la pelle fin dalla più tenera età. È importante per esempio utilizzare le creme solari ogni giorno, anche in inverno, perché il sole non è clemente mai con la nostra epidermide. Così come è utilissimo idratare la pelle con lozioni o creme che contengano principi e nutrienti emollienti e lenitivi per proteggerla da sole, freddo e inquinamento.

Tu sei di quelle persone che hanno a cuore la salute della pelle oppure no? Se ti sei guardata allo specchio e ciò che hai visto non ti è piaciuto, continua a leggere. Il tuo viso ti sembra particolarmente rugoso?

La pelle poco tonica e flaccida? Se la risposta a queste domande è sì, allora hai bisogno di collagene. Ecco come realizzare una maschera che salverà la tua pelle: sembrerai più giovane di 15 anni!

È questo il miglior collagene: la ricetta per una pelle perfetta

Oggi ti sveleremo come realizzare una maschera al collagene che renderà la tua pelle perfetta, tonica e luminosa! Ecco tutto ciò di cui hai bisogno. Pronta? Allora iniziamo.

Procurati una rapa rossa – è questo il nostro ingrediente segreto – tagliala a metà e grattugiala. La barbabietola è ricca di antiossidanti, ottimi per rivitalizzare la zona del contorno occhi e ridurre le occhiaie. Essa combatte le rughe rendendo la pelle compatta ed elastica.

Ora prendi una carota, lavala e grattugiala. In un contenitore, unisci la barbabietola e la carota grattugiate. Le carote sono ricche di beta-carotene che stimola la produzione di melanina. Unisci al composto, un cucchiaio di fiori di lavanda essiccati: la lavanda è un antiossidante naturale che combatte efficacemente i radicali liberi. Inoltre, riduce le infiammazioni dell’epidermide, ha una azione lenitiva e previene l’insorgenza dell’acne.

Ancora, unisci a questi ingredienti un cucchiaio di olio di oliva, ottima fonte di acidi grassi essenziali e vitamine. Esso nutre perfettamente la pelle idratandola e rimpolpandola. Mescola il composto in modo che tutti gli ingredienti si amalgamino e fai scaldare il barattolo che li contiene in una pentola riempita con 350 ml di acqua.

Lascia raffreddare. Filtra il composto in una pentola con l’aiuto di una garza e versa il prodotto in un barattolo di vetro. La tua crema al collagene è pronta! Se la utilizzi tutte le sere per almeno 30 giorni, vedrai dei risultati incredibili.

Gli ingredienti utilizzati per realizzare questa maschera sono naturali e perfetti per prenderti cura della pelle. La barbabietola per esempio, è ricca di vitamine e di betaina, un aminoacido che contribuisce a rassodare e levigare la pelle. L’olio e le carote hanno invece un’azione lenitiva e idratante. Puoi applicare questo olio non solo sul viso ma anche su collo, mani e décolleté. Si conserva in frigo fino a 2 mesi.

Puoi utilizzare la barbabietola anche per realizzare una crema rassodante. Grattugiala e mettila in una pentola a bollire. Lascia raffreddare. Versala in un vasetto e aggiungi un cucchiaio di cannella.

Con un pennello, inizia a spalmare la tua crema su viso, mani e collo: pelle liscia, luminosa e elastica fin dalla prima applicazione! Ripeti questo trattamento ogni sera per almeno tre settimane: con questi rimedi sembrerai davvero più giovane di 15 anni!