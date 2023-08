Bonus 100 euro per tutti questi lavoratori, ecco chi potrà richiederlo e quando

Ecco i lavoratori che potranno ricevere il bonus 100 euro. Qui di seguito trovi tutti i dettagli sui requisiti e sulle date per poterlo richiedere.

Ci sono buone notizie per chi cerca un aiuto economico in questo difficile periodo. La situazione economica di molte famiglie italiane non è delle migliori. Prima la pandemia e poi ora la guerra. Le spese aumentano notevolmente, i prezzi sono sempre più alti, e lo stipendio non riesce più a contenerle tutte.

Ecco perché il Governo viene in auto con degli aiuti che chiamiamo bonus. Ce ne sono diversi. Non sono però per tutti perché bisogna soddisfare determinati requisiti per poterlo richiedere. In particolare oggi andiamo a vedere il bonus 100 euro che è rivolto ad una specifica categoria di lavoratori.

Di seguito, nel prossimo paragrafo, andiamo a vedere di cosa si tratta essendo un bonus molto specifico. Quindi analizziamo tutti i requisiti richiesti e la data da quando è possibile presentare la domanda e la data ultima. Per sapere più dettagli basta quindi continuare a leggere.

Ecco chi può ricevere il bonus 100 euro

Come abbiamo appena detto si tratta di un bonus rivolto ai lavoratori. Non a tutti però perché solamente una categoria può richiederlo. Si tratta dei lavoratori impiegati nel settore commerciale e turistico. Non però di tutti Italia ma nello specifico solamente di quelli che hanno l’azienda in Molise.

L’iniziativa infatti non è mossa dal Governo ma dall’Ebrac e dall’Ebrat della Regione Molise. Il primo è l’Ente bilaterale regionale attività commerciali. Mentre il secondo Ente bilaterale regionale attività turistiche. Ma cosa bisogna fare per accedere a questo incentivo proposto dalla Regione Molise?

I lavoratori per poter richiedere questo bonus devono essere iscritti all’Ebrace e all’Ebrat dai loro datori di lavoro. Non solo i lavoratori a tempo indeterminati se iscritti possono beneficiarne anche apprendisti e lavoratori a tempo determinato che hanno un di almeno 3 mesi consecutivi.

C’è però un altro requisito da rispettare che è presente in quasi tutti i bonus proposti ed è il limite massimo ISEE da non superare. In questo caso i lavoratori non devono superare i 25.000 euro di ISEE. Altro requisito è che i contributi siano versati regolarmente e che siano versati dal almeno 6 mesi.

Per far la richiesta del bonus 100 euro basta presentare la domanda compilando l’apposito modulo cartaceo. La domanda si può già presentare essendo state aperte già dal 1 luglio. Non è indicata però la data di scadenza entro cui dovrà essere presentata la domanda.

Si tratta di una cifra bassa ma è comunque un sostegno per i lavoratori che lavorano nel commercio e nel turismo. È un piccolo aiuto finanziario per aiutare in questo momento di crisi. Attenzione però a soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla Regione Molise.