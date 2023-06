È questa l’università italiana con più iscritti: la maggior parte studia proprio qui

Per gli studenti che intraprenderanno la Maturità e che decideranno di continuare a studiare, a settembre li aspetta l’università. Ma qual è l’Università italiana con il maggior numero di iscritti?

La classifica che pone in cima l’università italiana con il maggior numero di studenti, è stata stilata da Wikipedia.

Classifica: qual è l’università italiana con più iscritti

Tra qualche giorno, i ragazzi che hanno concluso le superiori saranno chiamati ad un’ultima temuta quanto attesa prova: quella degli esami di maturità. Dopodiché, per loro, ci sarà da vivere l’estate più lunga della loro vita fino a quando, poi, non inizieranno l’università o il lavoro.

I ragazzi che hanno scelto di frequentare un’università italiana, probabilmente, già si saranno imbattuti nella classifica stilata da Wikipedia sulle università italiane con il maggior numero di iscritti.

L’università italiana con il numero più elevato di iscritti dipende dall’anno di riferimento e può variare. Oggi, però, in cima alla lista, c’è l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, una delle università più grandi d’Italia, con il maggior numero di iscritti. Questi ultimi, nel 2018 erano 100632.

Tuttavia, è importante sottolineare che la dimensione dell’università non è l’unico fattore determinante per la sua qualità o reputazione accademica. Ci sono molte altre università italiane di alta qualità che potrebbero essere più piccole in termini di iscritti, ma che offrono programmi accademici eccellenti in vari campi di studio.

Perché è la più frequentata

Fondata nel 1303, La Sapienza è una delle più antiche e prestigiose università italiane e d’Europa. L’università italiana con sede a Roma è famosa per l’eccellenza della sua formazione, la vastità dell’offerta formativa e l’ambiente stimolante che offre agli studenti provenienti da tutto il mondo.

L’istituzione offre una vasta gamma di programmi accademici in diverse discipline, coprendo praticamente tutte le discipline accademiche. Dalle scienze umanistiche, alle scienze sociali, dalle scienze naturali all’ingegneria, passando per medicina e le arti, La Sapienza offre opportunità di apprendimento e crescita per soddisfare le passioni e gli interessi di ogni studente.

L’ampia scelta di corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato consente agli studenti di perseguire la propria vocazione e di acquisire una solida formazione accademica nel loro campo di studio preferito.

Tra i punti di forza spicca un corpo docente altamente qualificato e di fama internazionale. Inoltre, La Sapienza è un centro di ricerca di prim’ordine. Sono numerosi i dipartimenti, i centri e i laboratori dedicati a svolgere ricerche all’avanguardia in una vasta gamma di discipline.

Naturalmente, essendo l’università italiana con più studenti, molti di loro sono fuori sede. Proprio loro, dovranno mettere in conto alcune difficoltà legate ad una metropoli come Roma. Tra queste, il caro degli affitti, i mezzi di trasporto non sempre efficienti ed affollati, il carovita in generale e, ovviamente, il traffico.