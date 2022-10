“È pelle e ossa”, Kate Middleton: lo scatto inquieta i sudditi

By

Sono tutti molto preoccupati per Kate Middleton e la sua eccessiva magrezza. Come mai è pelle e ossa? Cosa ci nasconde?

È sempre così, quando una persona inizia a mostrare una certa magrezza le persone si preoccupano per lo stato di salute. Se poi si tratta di Kate Middleton, gli inglesi iniziano a farsi domande senza ricevere alcuna risposta. Non è tutto, tra Tweet e allusioni ora ci pensa anche qualcuno di molto vicino a voler mettere la pulce nell’orecchio sulla sua magrezza.

Perchè Kate è così magra?

Una eccessiva magrezza della moglie di William e prossima Regina Consorte sta preoccupando gli inglesi e non solo. Splendida madre di tre figli è famosa per riprendere il peso forma dopo le gravidanze, scivolando all’interno dei suoi bellissimi tubini con regalità ed eleganza.

In realtà, i media evidenziano che dal vivo Kate sarebbe ancora più magra perché l’obiettivo e la telecamera tende ad aumentare il peso. In realtà, Kate ha sempre definito la sua magrezza una traduzione di genetica, vita equilibrata ed esercizio fisico mirato.

Eppure, alcuni inglesi attenti alla vita dei reali hanno iniziato a percepire una eccessiva magrezza che oltrepassa il limite. Le voci su un disturbo alimentare corrono tanto da associarla a Lady Diana durante il suo periodo di forte buio.

Meghan Markle tradirà i “segreti” della cognata Kate?

Ci sono alcune fonti e media che puntano il dito contro il peso di Kate e sulle sue condizioni attuali. Lei si mostra sempre elegante e sorridente, ma è anche vero che i tubini sembrano essere sempre più piccoli.

Il magazine New Idea, nel suo ultimo numero, evidenzia che Meghan nei suoi podcast potrebbe rivelare qualcosa di inedito che riguarda proprio la cognata e il suo peso. Potrebbe essere una sorta di piccola vendetta per tutto quello che la moglie di Harry ha raccontato di aver passato, mettendo in piazza i “segreti” di Kate e della sua bilancia.

Quello che potrà dire Meghan non è ancora stato rivelato e ci saranno tantissimi PodCast che tratteranno di temi diversi. Non è detto che qualcosa potrà anche riguardare questo discorso sulla bocca di tutti.

La rivista OK! ha rivelato che uno degli argomenti più difficili da affrontare per Kate Middleton sia proprio legato al peso, anche se è sempre stata molto in forma e comunque magra di costituzione.

Dov’è la verità? Da sempre Kate si batte per i problemi legati al peso che riguardano soprattutto le adolescenti, ma allo stesso tempo ha fatto sapere di mantenere uno stile di vita molto sano e dedicarsi all’attività fisica giornaliera. Allo stesso tempo si parla di genetica e costituzione, con un fisico completamente diverso da quello della cognata Meghan Markle e vicino a quello di Lady Diana.