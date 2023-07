È morto Vittorio Prodi: l’ex parlamentare, fratello di Romano, aveva 86 anni

By

Si è spento all’età di 86 anni, dopo una lunga malattia, Vittorio Prodi. L’ex presidente del Consiglio, nel giro di poco tempo è stato colpito da due gravi lutti in famiglia: prima la moglie Flavia Franzoni, venuta a mancare lo scorso mese e adesso il fratello.

Vittorio è stato presidente della provincia di Bologna, oltre che docente universitario presso l’Alma Mater del capoluogo romagnolo. Sposato e padre di 4 figli, è stato molto attivo anche nel mondo politico.

Lutto in famiglia Prodi

Purtroppo Romano Prodi è stato nuovamente colpito da un altro grave lutto familiare: lo scorso mese è venuta a mancare improvvisamente la moglie, nelle ultime ore, invece, si è spento all’età di 86 anni il fratello Vittorio, dopo una lunga malattia.

Il fratello dell’ex premier, oltre a essere stato docente di fisica presso l’Alma Mater di Bologna ha ricoperto un ruolo attivo anche nella sfera politica. Sposato e padre di 4 figli, è stato un ex parlamentare europeo per ben due mandati, prima nel 2004 per la lista di Uniti nell’Ulivo e successivamente nel 2009.

È stato anche presidente della provincia di Bologna, ricercatore in vari istituti e dal 1986 sino al 1992 ha presidiato l’associazione di azione cattolica finalizzata alla collaborazione con le gerarchie ecclesiastiche.

Carriera e vita privata

I due fratelli Prodi, Romano e Vittorio, entrambi sono sempre stati accomunati per la passione della politica, oltre che per l’insegnamento. Entrambi infatti sono stati docenti universitari seppur in campi diversi.

Romano, infatti, è stato professore di economia, mentre Vittorio nell’ambito della fisica. Il fratello dell’ex premier è nato a Reggio Emilia il 19 maggio 1937. Dopo aver avviato la sua carriera di docente e ricercatore, decide di dedicarsi negli anni 90 al mondo della politica.

Dal 1995 al 2004 ricopre il ruolo di presidente della provincia di Bologna. Successivamente, diventa un parlamentare europeo per ben due mandati, una prima volta nel 2004 e successivamente nel 2009.

Nel frattempo, dal 2004 al 2012 è stato membro della Commissione parlamentare per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.

La sua vita privata non è mai stata di dominio pubblico. Si sa, però che ha formato la sua famiglia con Alessandra, dalla quale ha avuto 4 figli: Marco, Luca, Matteo che ha intrapreso il percorso sacerdotale e Giovanni.

In passato, la sua famiglia è stata colpita da una tragedia: uno dei suoi nipoti è stato travolto e ucciso mentre pedalava sui colli da Roberto Grandi, ex Vice Rettore per le Relazioni Internazionali presso l’Università di Bologna.

All’epoca dei fatti, Grandi aveva deciso di ritirare la sua candidatura alle elezioni amministrative di Bologna.