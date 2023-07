Delega fiscale, stop al prelievo forzoso e alle sanzioni penali per i paperoni

Dopo l’approvazione della commissione Finanze di Palazzo Madama, è attesa la Delega fiscale in Aula. Ci sono diverse novità in arrivo.

Tra le novità previste dal provvedimento ci sono: stop al prelievo forzoso e all’irrogazione di sanzioni penali per le imprese che collaborano con il Fisco. La maggioranza è soddisfatta, meno l’opposizione che ha sollevato non poche critiche. La Delega fiscale ha incassato la fiducia da parte del Senato e ora si prepara ad approdare a Montecitorio.

Le novità contenute sono davvero tante, ma l’opposizione inneggia al nuovo scudo. La maggioranza di governo porta avanti il suo obiettivo: lottare contro l’evasione fiscale e promuovere un Fisco più amico e meno ostile. Dopo una votazione rapida è arrivato il via libera della commissione alla Delega fiscale. Il provvedimento contiene numerosi articoli sulle sanzioni, sull’accertamento, sul contenzioso e sulla riscossione. Sono previsti premi per i contribuenti che collaborano con il Fisco.

Delega fiscale, stop alle sanzioni penali tributarie

Tra le novità previste dal provvedimento c’è lo stop delle sanzioni penali tributarie per chi aderisce all’adempimento collaborativo e abbia comunicato in modo preventivo l’esistenza di rischi fiscali. Oggi la soglia di accesso è prevista per le aziende con un volume d’affari superiore ad un miliardo di euro, ma è possibile che si vada verso la riduzione delle soglie.

L’accertamento collaborativo è previsto anche per le persone fisiche che si trasferiscono in Italia oppure per quelle che risiedono all’estero ma possiedono in Italia un reddito di importo pari o superiore ad un milione di euro.

Delega fiscale: le critiche dell’opposizione

Per chi fa dichiarazioni infedeli le modifiche sono una

“sorta di scudo preventivo”,

secondo quanto previsto dal Pd. Gli emendamenti proposti dalla maggioranza sono un vero e proprio regalo per gli evasori e rappresentano un attacco al Fisco.

Il capogruppo Dem Boccia lo definisce come

“un festival dei condoni”.

Anche la Uil critica aspramente le novità introdotte dalla maggioranza di governo. Il viceministro del Tesoro Leo ribadisce ancora una volta che la Delega fiscale è stata scritta favorendo la semplificazione e combattendo l’evasione.

Delega fiscale, stop all’automazione nel pignoramento dei conti correnti

Tra le altre novità previste dalla Delega fiscale c’è la cancellazione dell’automazione nel pignoramento dei conti correnti. È prevista la possibilità di onorare le tasse con l’addebito sul conto corrente o con altri strumenti di pagamento elettronico. Se si vantano crediti con la Pubblica amministrazione italiana si può valutare la possibilità di non vedersi irrogati gli interessi e le sanzioni.

Delega fiscale, il concordato preventivo biennale

Altra novità e norma molto apprezzata dai Commercialisti è il concordato preventivo biennale. Si tratta di un accordo siglato tra l’Amministrazione tributaria e il contribuente che comporta la possibilità di fissare per 24 mesi la base imponibile in modo tale che l’azienda sappia già quante tasse dovrà versare.

Inoltre, si parla della possibilità di vedersi ridotti i termini di decadenza per l’attività di accertamento di almeno 24 mesi. Ciò vale per i contribuenti il cui sistema di gestione e di monitoraggio del rischio fiscale sia certificato dai Commercialisti e dai professionisti esperti ed abilitati.