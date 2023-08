È morto Ron Cephas Jones, star di ‘This is us’

La famosa star di This Is Us, Ron Cephas Jones, è morto all’età di 66 anni per un problema polmonare. Ad annunciare la triste notizia è stato il suo manager attraverso una dichiarazione a “People”.

“Nel corso della sua carriera, il suo calore, la sua bellezza, la sua generosità, la sua gentilezza e il suo cuore sono stati percepiti da chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo”

Si legge all’interno della dichiarazione Dan Spilo.

Morto l’attore di ‘This Is Us’, Ron Cephas Jones

Ron Cephas Jones è morto all’età di 66 anni a causa di un grave problema polmonare. Ad annunciare la triste notizia è stato il suo manager Dan Spilo, attraverso una dichiarazione a People in cui, oltre a fargli un grande elogio, ha spiegato che l’attore soffriva di un grave problema polmonare.

Jones, il quale ha raggiunto l’apice del suo successo grazie alla famosa serie televisiva This Is Us, ha iniziato la sua carriera da attore recitando in alcuni spettacoli al college e poi in teatro.

Nel 2016 sbarca in tv con la seria della Nbc “This Is Us”, interpretando William Hill, padre biologico di Randall Pearson, interpretato da Sterling K. Brown. La grandiosa interpretazione di Jones all’interno della serie, unita all’avvincente trama ha fatto si che This Is Us venisse candidato per ben quattro Emmy Awards.

Ron Cephas Jones ne ha invece vinti ben due. In ogni caso, gran parte della sua carriera è stata segnata dal teatro. Nel 2022 infatti, Jones ha vinto un Drama Desk Award ed è stato anche nominato per un Tony Award.

Questo grazie alla sua impeccabile interpretazione di attore non protagonista all’interno dello spettacolo di Lynn Nottage, “Clydes’s”. Nottage è stata vincitrice del premio Pulitzer.

La biografia del famoso attore

Ron Cepas Jones nasce nel 1957 a Paterson, nel New Jersey. Dopo essersi iscritto alla scuola di recitazione, Jones ha iniziato a cavalcare l’onda dei più importanti palcoscenici di Broadway.

Nel 1999 Jones ha recitato nel film “Accordi e disaccordi” di Woody Allen, nel 2001 è apparso in “Little Senegal”, nel 2002 in “Paid in Full”, “Carlito’s way – Scatola al potere”, “Ashes” nel 2010 e “Venom” nel 2018

Dal 2015 al 2016 ha interpretato il ruolo dell’hacker Leslie Romero nella serie tv “Mr. Robot“. Mentre dal 2016 al 2018 ha interpretato il ruolo di Bobby Fish nella serie “Luke Cage”.