È morto Darren Kent, l’attore del trono di spade

Lutto nel cinema internazionale, è morto all’età di soli 36 anni Darren Kent, l’attore diventato famoso per aver recitato nel film trono di spade. Nato nel 1987 in Inghilterra, è deceduto dopo una lunga battaglia contro l’osteoporosi, l’artrite e una rarissima malattia della pelle.

L’attore, lo scorso 5 luglio aveva pubblicato nel suo profilo social un post in cui si mostrava contento dell’imminente prima uscita del suo nuovo progetto, un film intitolato Alleviate.

Morto l’attore Darren Kent

È morto a Londra all’età di soli 36 anni l’attore Darren Kent. Da tempo combatteva con una lunga battaglia contro l’osteoporosi, l’artrite e una rarissima malattia della pelle. Nato in Inghilterra il 30 marzo 1987, è diventato celebre per aver recitato nel film Trono di Spade a altri ruoli in serie televisive.

Il suo ultimo post nei social risale allo scorso 5 luglio quando si mostrava contento dell’imminente prima uscita del suo nuovo progetto, un film intitolato Alleviate.

Omg ive just been sent a cheeky rough cut of the new @arkpictures_ movie ‘Alleviate’ and im thrilled to pieces! The Direction and Writing from @dankeeble is flawless, cinematography is exceptional and im my worst critic on my performances but i actually feel super proud of my… pic.twitter.com/Ex8uWLEET2 — Darren Kent (@darrenpaulkent) July 4, 2023

I suoi successi

L’attore scomparso a soli 36 anni, oltre a essere stato celebre per aver interpretato un ruolo nel film Trono di Spade, ha preso parte anche ad altre produzioni come la serie EastSiders o il film Biancaneve e il cacciatore. Nell’arco della sua carriera ha lavorato anche con attori, quali Sean Bean e Dominic West.

Quando aveva solamente 19 anni sono arrivati i suoi primi ruoli, recitando nella serie tv Shameless. Ad annunciare la morte dell’attore è stata l’agenzia per la quale collaborava, Carey Dodd Associates.

“È con profonda tristezza che dobbiamo dirvi che il nostro caro amico e cliente Darren Kent è morto pacificamente venerdì”.

Queste le parole in un comunicato stampa, spiegando che l’attore è morto al fianco dei suoi genitori e del suo migliore amico.

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK — Carey Dodd Associates (@CareyDoddAssos) August 15, 2023

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di colleghi che appena hanno appreso la notizia della morte hanno espresso pubblicamente un pensiero nei confronti dell’attore.